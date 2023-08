Stiri pe aceeasi tema

- CSC Dumbravița și Viitorul Pandurii termina la egalitate meciul desfașurat la Ghiroda, scor 1-1. Ambele echipe raman fara victorie in acest sezon, gazdele adunand doua puncte in trei jocuri, iar oaspetii trei, in patru intalniri. Meciul a inceput practic cu golul capitanului Zurbagiu, care a marcat…

- CSC Dumbravita ramane cu un singur punct dupa douia partide disputate in acest tur de Liga a 2-a, pierzand in Valea Domanului la cealalta echipa banateana. In schimb, Resita obtine primele trei puncte, dupa trei partide, la o distanta de trei zile de la contraperformanta din Cupa Romaniei in fata divizionarei…

- Grupele fazei regionale din Cupa Romaniei Betano au inceput miercuri, 12 iulie, iar sambata, 15 iulie, s-a disputat etapa secunda.Formatul competiției, inaugurat sezonul trecut, prevede ca invingatoarele din fiecare județ sa lupte pentru 7 locuri in turul urmator. Pentru asta, reprezentantele din fiecare…

- Complexul de Natație al UTCN a anunțat deschiderea piscinei exterioare. „Temperatura apei de imbaiere este menținuta intre 24 – 26 grade Celsius”, au precizat cei de la UTCN. Bazinul exterior are dimensiuni olimpice (50×25 metri), cu 10 culoare și adancimea variabila, intre 1.90 – 2.40m. Calitatea apei…

- CSC Dumbravita a anuntat programul complet pentru pregatirea stagiunii 2023-24. Ramasa singura divizionara secunda din Timis, gruparea alb-vertde are si cateva teste interesante, inclusiv cu fosta campioana, CFR Cluj, pe care a intalnit-o in editia trecuta a Cupei Romaniei. Asa cum se stia, dumbravitenii…

- Un autoturism hibrid a luat foc in interiorul unui garaj din comuna Dumbravița, județul Timiș. Flacarile s-au extins la o cladire din apropiere, iar la fața locului au fost trimise mai multe echipaje de pompieri. Potrivit ISU Timiș, pompierii au fost solicitați sa intervina miercuri, la ora 02:25, pentru…

- Echipa italiana Verona a invins duminica seara, pe teren neutru, formatia Spezia, scor 3-1 si va juca sezonul viitor tot in Serie A, informeaza news.ro.In meciul jucat la Reggio Emilia, Verona a deschis scorul inca din minutul 5, prin Marco Faraoni. Spezia a reusit sa egaleze in minutul 15, cand…

- Formatia Cremonese, la care joaca Vlad Chiriches, a invins, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Salernitana, in ultima etapa a campionatului Italiei. Cremonese a incheiat sezonul pe locul 19 si a retrogradat, informeaza news.ro.Chiriches a parasit terenul in minutul 12.…