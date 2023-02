Stiri pe aceeasi tema

- CSC Dumbravita a castigat, practic, ultima testare cu adversar „extern” inaintea restartului Ligii 2. Alb-verzii lui Cosmin Stan s-au impus azi, la Covaci, intr-o maniera spectaculoasa, castigand cu 5-3, dupa ce la pauza adversara din Liga 3 – CSC Ghiroda si Giarmata Vii – a condus cu un neverosimil…

- DE VIITOR… Daria Eșanu e pregatita sa cucereasca lumea handbalului feminin. Handbalista de la LPS Vaslui a fost convocata din nou la echipa naționala de handbal a Romaniei – cadete. Daria evolueaza pe postul de inter stanga, iar la LPS este pregatita de profesorul Gabriel Chirila. LPS Vaslui da o jucatoare…

- CSC Dumbravita are pana acum un parcurs fara greseala in amicalele din 2023. Astazi, alb-verzii antrenati de Cosmin Stan s-au impus in fata celor de la Soimii Lipova intr-un joc disputat pe terenul de la Pischia (jud. Timis). In lipsa infrastructurii sportive din zona, terenul din satul Pischia a fost…

- CSC Dumbravita a disputat in aceasta dupa amiaza al doilea test al iernii. Timisenii din Liga 2 s-au impus cu 3-2 in fata divizionarei „C” Gloria Lunca Teuz Cermei. Meciul s-a disputat pe arena „Motorul” din Arad, precum primul al alb-verzilor, cu juniorii UTA-ei. Spre deosebire de primul test, jocul…

- Alb-verzii au disputat azi primul test, in deplasare, pe „Motorul”, cu UTA U19. CSC Dumbravita s-a impus cu 4-1 in jocul care a avut doua reprize a cate 50 de minute. Tehnicianul timisenilor, Cosmin Stan, l-a folosit cu aceasta ocazie si pe aradeanul Alexandrul Capata, care a si inscris si urmeaza sa…

- CSC Dumbravita, cea mai bine clasata timiseana, s-a reunit si ea astazi cu un numar destul de mare de jucatori. 28 de nume au raspuns prezent la arena „Stefan Dobay” sub comanda lui Cosmin Stan. Printre noutatile alb-verzilor pentru sezonul de primavara se numara Adrian Zaluschi, de la Politehnica,…

- Alb-verzii au avut un an 2022 excelent. Dupa promovare, CSC Dumbravita a facut o figura frumoasa si in prima parte a Ligii 2, echipa din nordul Timisoarei situandu-se peste Ripensia si Politehnica in clasament. Echipa lui Cosmin Stan spera sa fie si la final pe un loc salvator si are deja creionate…