CSC Dumbrăviţa, pe locul 3 în Liga 2 după victoria cu CSM Alexandria Alb-verzii au obtinut azi un nou succes in esalonul secund. CSC Dumbravita a invins-o pe nou promovata CSM Alexandria cu 2-0 (1-0), pe teren propriu, in etapa a X-a, si a urcat, cel putin temporar, pe podiumul Ligii 2. Banatenii erau favoriti, conform clasamentului, si, dupa succesul de la Dej, au confirmat ca se lupta […] Articolul CSC Dumbravita, pe locul 3 in Liga 2 dupa victoria cu CSM Alexandria a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

- CSC Dumbravița caștiga cu scorul de 2-0 meciul de acasa cu CSM Alexandria. Timișenii sunt la al cincilea succes in acest sezon, al doilea la rand fara gol primit, dupa victoria de la Dej (1-0), acumuleaza 18 puncte și urca pana pe locul 3. Trupa de la Padurea Verde a reusit o evolutie buna, incepand…

- Program etapa 10 Liga 2, sezon 2023-2024:vineri, 20 octombrie 2023, ora 18:00Ceahlaul Piatra Neamt – CSC Selimbar – DigiSport, PrimaSport sambata, 21 octombrie 2023, ora 11:00CSC Dumbravita – CSM AlexandriaFK Miercurea Ciuc – Unirea DejProgresul Spartac – Metaloglobus BucurestiCSM Reșița – CS Tunari…

- In fața a sute de suporteri prezenți in tribunele din Crang, Gloria Buzau a caștigat al treilea meci consecutiv disputat ,,acasa”. De aceasta data, echipa antrenata de Andrei Prepelița a invins-o pe CSM Alexandria, 1 – 0, grație golului inscris de Cristi Dumitru, in minutul 85 al partidei, la scurt…

- Concordia Chiajna a terminat la egalitate cu CSA Steaua Bucuresti, 0-0, joi seara, pe teren propriu, in primul meci din etapa a 6-a a Ligii a II-a de fotbal.Pentru Concordia a fost primul punct obtinut acasa in trei meciuri.Sambata vor avea loc partidele CSM Slatina - CSC 1599 Selimbar (Stadion 1 Mai…

- CSC Dumbravita se intoarce victorioasa de la Buftea, dupa 3-1 cu Progresul Spartac București, in jocul restant din prima etapa a Ligii a II-a. A fost a doua victorie la rand in campionat pentru baieții in alb-verde, dupa 1-0 la Mioveni. Banatenii au dominat categoric repriza, iar in prima parte gazdele…

- CSC Dumbravita se intoarce victorioasa din județul Argeș, dupa 1-0, astazi, pe terenul celor de la CS Mioveni. Unicul gol al partidei a fost inscris in minutul 60 de Dragan Paulevici, aflat la a doua reușita in actuala ediție a Ligii a II-a. Echipa banateana a abordat curajos meciul de pe terenul galben-verzilor…

- CSC Dumbravita a spart gheata in noul campionat dupa patru jocuri. Alb-verzii au castigat meritat, scor 1-0, pe terenul retrogradatei din elita CS Mioveni in urma unui gol marcat de Dragan Paulevici in repriza a doua. Timisenii s-au impus in urma unui joc „clasic” de deplasare in Liga 2. Fara a impresiona…

- CSC Dumbravita a inregistrat azi o victorie pe terenul divizionarei „C” FC Bihor, in ultimul test dinaintea startului Ligii 2. Alb-verzii s-au impus cu 3-1 pe batrana arena „Iuliu Bodola” prin golurile lui Mykhailo Plokhotnyuk, Cosmin Gladun si Alexandru Martinov. Inaintea debutului de campionat, care…