- CSC Dumbravita are joi seara duelul cu UTA pentru accederea in grupele Cupei Romaniei. Desi alb-verzii sunt gazde, la fel ca in editia trecuta a competitiei, din cauza (lipsei) infrastructurii, meciul fiind ales pentru a fi transmis seara chiar de FRF, timisenii pierd iarasi micul avantaj pe care o…

- Turul 3 al Cupei Romaniei, ediția 2023-2024, a avut stabilite pentru mijlocul acestei saptamani meciurile sale.Jocurile s-au desfașurat intr-o singura manșa, eliminatorie. Au participat 30 de echipe calificate din Turul 2, printre care s-au aflat și doua dintre cele șapte caștigatoare ale Fazei regionale.…

- Phoenix Buziaș poate deveni marea surpriza a Cupei Romaniei. Diviyionara a III-a a invins pana acum Dudeștii Vechi și Poli Timișoara, iar miercuri seara a trecut pe Stadionul Tineretului din Lugoj de o echipa mai bine cotata, CSM Reșița (Liga 2). Formația din Stațiunea Inimii, chiar daca nu a inceput…

- Duel „CSC”, in turul 3 al Cupei Romaniei, pe terenul formatiei din liga inferioara. Miercurea viitoare CSC Ghiroda si Giarmata Vii primeste replica lui CSC Dumbravita, formatie pe ale carei urme vrea sa calce, adica sa ajunga in esalonul secund, acolo unde alb-verzii incep in weekend al doilea sezon…

- Piteștiul a gazduit recent Cupa Romaniei la skandenberg, competiție la care au participat 140 de sportivi de la 18 cluburi din țara. Printre laureații intrecerii s-a numarat și Gavril Mnesciuc, in varsta de 21 de ani, originar din Vatra Moldoviței. Sportivul legitimat la clubul Bucovina Skandenberg…

- Primul meci oficial al sezonului 2023-2024 va fi simbata, 15 iulie, de la ora 18:00, pe teren propriu, in Cupa Romaniei, cu Voința Cudalbi Prima dintre formațiile vrancene de fotbal care va incepe sezonul oficial 2023-2024 este CSM Adjud 1946, caștigatoarea etapei județene a Cupei Romaniei. Formația…

- CSC Dumbravita a anuntat programul complet pentru pregatirea stagiunii 2023-24. Ramasa singura divizionara secunda din Timis, gruparea alb-vertde are si cateva teste interesante, inclusiv cu fosta campioana, CFR Cluj, pe care a intalnit-o in editia trecuta a Cupei Romaniei. Asa cum se stia, dumbravitenii…

- Vointa Masloc a castigat astazi, la Carani, finala fazei judetene Timis a Cupei Romaniei, dupa ce a intors scorul in duelul cu Timisul Sag, scor 2-1. Sagul pornea usor favorita prin prisma locului ocupat la finalul stagiunii in Liga 4, pe 5, cu sase puncte peste adversar. Timisul a si deschis scorul…