Stiri pe aceeasi tema

- CSC Dumbravita si-a modificat programul de jocuri amicale si va avea parte de inca un joc cu un adversar de prima liga. Dupa duelul cu CS Universitatea Craiova, programat maine, elevii lui Cosmin Stan o vor infrunta si pe CFR Cluj, adica cealalta reprezentanta a Romaniei in UEFA Conference League 2024-25.…

- Dupa triumful din barajul de Conference League, Mihai Rotaru, patronul Universitații Craiova, și-a exprimat nemulțumirea privind sistemul competițional actual al Superligii. Universitatea Craiova s-a impus la loviturile de departajare in fața celor de la U Cluj. Timp de 120 minute, scorul a fost 1-1,…

- Fost jucator și antrenor al Universitații Craiova, Emil Sandoi ii ia apararea selecționerului Edi Iordanescu: „Orice ar fi ales ar fi ieșit discuții”. Jucatori-cheie la Farul, respectiv Universitatea Craiova, Louis Munteanu și Alex Mitrița au fost omiși de selecționerul Edi Iordanescu din efectivul…

- Costel Galca, antrenorul Universitații Craiova, a prefațat duelul cu CFR Cluj din etapa #6 din play-off-ul Superligii. Universitatea Craiova - CFR Cluj are loc joi, de la 21:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1 In plus, Galca a vorbit și despre…

- Costel Galca este noul antrenor al Universitații Craiova. Anunțul a fost facut in cursul zilei de 17 aprilie. Galca devine astfel cel de-al 5-lea antrenor al echipei Universitatea Craiova in actualul sezon al Superligii, dupa Eugen Neagoe, Laurentiu Reghecampf, Corneliu Papura si Ivailo Petev, fara…

- Farul s-a impus pe terenul Universitații Craiova, scor 2-1, in deschiderea rundei cu numarul 4 din play-off-ul Superligii. Ionuț Cojocaru (20 de ani) a fost cel mai bun fotbalist de pe teren și a primit nota 8 din partea GSP. Ionuț Cojocaru este noua descoperire a lui Gica Hagi. Inca nu poate duce fizic…

- Helmut Duckadam, legenda Stelei, crede ca Alex Mitrița nu va ajunge vreodata la FCSB. Gigi Becali a vorbit despre posibila incerca de a-l aduce pe jucatorul Universitații Craiova la vara. Dupa FCSB - Universitatea Craiova 2-0, Becali s-a entuziasmat și a numit 5 jucatori pe care ar incerca sa-i aduca…

- Gica Craioveanu (56 de ani), fostul mare atacant al Universitații Craiova, a prefațat duelul „de titlu” dintre FCSB și olteni, din etapa #3 a play-off-ului Superligii. FCSB - Universitatea Craiova se joaca astazi, de la 20:30. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Orange Sport 1, Prima Sport…