- CSC Dumbravita, cea mai bine clasata timiseana, s-a reunit si ea astazi cu un numar destul de mare de jucatori. 28 de nume au raspuns prezent la arena „Stefan Dobay” sub comanda lui Cosmin Stan. Printre noutatile alb-verzilor pentru sezonul de primavara se numara Adrian Zaluschi, de la Politehnica,…

- MULȚUMIT… Ovidiu Mangu, președinte-antrenor la clubul Juniorul Barlad, s-a aratat foarte mulțumit de parcursul juniorilor sai in competițiile desfașurate anul precedent. Antrenorul a tras concluziile anului trecut, facand bilanțul reușitelor din 2022, perioada in care rezultatele au fost pe masura așteptarilor.…

- Toni Petrea considera ca echipa sa „s-a batut singura”, dupa ce Craiova a batut-o cu 2-0 pe Chindia, in duelul de sambata din Banie. Tehnicianul așteapta acum vacanța și perioada de cantonament, pentru a regla lucrurile la echipa care se pregatește de play-out-ul din Superliga. In ultimele trei meciuri,…

- Alb-verzii au avut un an 2022 excelent. Dupa promovare, CSC Dumbravita a facut o figura frumoasa si in prima parte a Ligii 2, echipa din nordul Timisoarei situandu-se peste Ripensia si Politehnica in clasament. Echipa lui Cosmin Stan spera sa fie si la final pe un loc salvator si are deja creionate…

- Consiliul Judetean Timis a transmis public un ultimatum adresat Primariei Timisoara legat de extinderea la patru benzi a drumului județean 691. CJT arata ca desi a fost incheiat un protocol cu primariile Timișoara și Dumbravița pentru predarea stalpilor care trebuie mutati de pe traseu pana acum nu…

- SURPRIZA… Etapa a șasea a Ligii 4 a adus o infrangere surprinzatoare pentru Comstar Vaslui, a patra clasata și una dintre favorite la calificarea in play-off. Puștii vasluieni au fost invinși de Victoria Muntenii de Jos ( 0-1), o echipa de “old-boys” din care au facut parte și jucatori de 48, 53 și…

- Un incendiu puternic a izbucnit la biserica din satul Maraști, comuna Filipeni. La fața locului se deplaseaza o Autospecialela de Prima Intervenție și Comanda, trei autospeciale de stins incendii și o autoscara de salvare la inalțime. Acțiunea este in dinamica. De asemenea, au fost anunțate SVSU și…