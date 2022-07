Stiri pe aceeasi tema

- CSC Dumbravita a sunat adunarea ieri seara cu 25 de nume. Au fost si multe noutati in materie de jucatori care vor cu alb-verzii in „B. Acestia ar urma sa semneze contracte in perioada urmatoare. Sapte jucatori care nu au facut parte in primavara din lotul dumbravitenilor au fost ieri la reunire: Robert…

- Pe rețelele de socializare circula inca de ieri o filmare in care o femeie lovește puternic cu picioarele un licean. Incidentul a avut loc miercuri, pe strada Cotești din Focșani. Conform martorilor, se pare ca baiatul in cauza ar fi trecut prin fața mașinii femeii, prin loc nepermis, moment in care…

- Un agent de paza din Panciu a fost batut in august anul trecut de un barbat din acest oraș, pe motiv ca acesta, pe cand se afla in partulare, ar fi lovit cu mașina un caine. Agresorul, cunoscut cu antecedente penale tot pentru infracțiuni cu violența, nu a recunoscut nicio clipa incidentul, iar in timpul…

- Echipa de juniori U16 (sportivi nascuti dupa 1 ianuarie 2006) a Farului Constanta a devenit vicecampioana nationala. Formatia antrenata de Stefan Sandu si Marius Axinciuc a disputat, pe stadionul Concas din Buzau, finala Ligii Elitelor U16, contra Universitatii Craiova U16, in fata careia a cedat cu…

- SCM Politehnica avea nevoie de un succes cu bihorenii pentru a-si asigura in proportie de 99% locul in elita inaintea ultimei zile din barajul de promovare/mentinere in Liga Zimbrilor. Timisorenii s-au impus cu 38-23 (18-12), un scor care ii cam scuteste de emotii si in privinta golaverajului final.…

- Ministerul Dezvoltarii anunța ca a alocat aproximativ 56 de milioane de lei pentru asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termica in 12 orașe din Romania. Cseke Attila, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, a aprobat repartizarea catre bugetele locale ale unor…

- Partidele vor fi transmise in direct de LOOK Sport, DIGI Sport și ORANGE Sport. Vineri, 22 aprilie Ora 17.30 Academica Clinceni – CS Mioveni Ora 20.00 Gaz Metan Mediaș – Dinamo Sambata, 23 aprilie Ora 13.30 UTA Arad – Chindia Targoviște Ora 21.00 FC Rapid 1923 – Sepsi OSK Sf. […] Articolul CHINDIA JOACA…