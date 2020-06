Stiri pe aceeasi tema

- Antrenamentele colective se reiau, marti, in Anglia, iar Premier League prevede inspectii-surpriza la locurile de pregatire, informeaza BBC, potrivit news.ro.Richard Garlick, directorul sportiv al campionatului englez, a explicat ca aceste inspectii au ca scop "verificarea ca toate protocolele…

- Jucatorii echipei Atletico Madrid s-au prezentat, sambata, la baza de antrenament, pentru reluarea antrenamentelor individuale, informeaza marca.com, potrivit news.ro.Jucatorii au ajuns la centrul sportiv cu masinile proprii si cu masti si manusi. Lor li s-a luat temperatura imediat ce au…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a anuntat, marti seara, ca jucatorii din LaLiga isi vor putea relua antrenamentele in data de 4 mai, in mod individual, potrivit news.ro.Conform protocolului stabilit, jucatorii vor primi la inceput prin posta programul de antrenament. Ei vor trebui sa se prezinte…

- Liderul ligii austriece de fotbal, LASK Linz, a devenit luni prima echipa din aceasta tara care isi reia antrenamentele in timpul pandemiei de COVID-19, cu jucatorii impartiti in grupuri mici, pentru a pastra masurile de distantare sociala, precizeaza Reuters. Austria a devenit prima tara europeana…

- LASK Linz este primul club austriac care si-a reluat, luni, antrenamentele, in conditii de restrictii impuse de pandemia de coronavirus, inforneaza lequipe.fr."In primul rand, suntem fericiti ca putem sa ne facem treaba. Desigur, ne antrenam in grupuri mici, urmand instructiunile guvernamentale.…

- Jose Mourinho si staff-ul sau tehnic incep de astazi antrenamente video cu jucatorii echipei Tottenham Hotspur. „The special one“ vrea sa-și mentina jucatorii intr-o forma fizica buna, in contextul pandemiei de coronavirus care a suspendat Premier League cel putin pana la 30 aprilie. „Este putin ciudat…

- Fotbalistii echipei Rapid, aflati in prezent fiecare la domiciliu ca urmare a pandemiei de coronavirus, au reluat antrenamentele organizate prin intermediul unei aplicatii video, informeaza site-ul oficial al gruparii din Liga a II-a."Rapid a reluat antrenamentele in mod organizat, sub supravegherea…

- Mai multe echipe italiene, intre care Lazio, AC Milan si Fiorentina, si-au suspendat antrenamentele, din cauza epidemiei de infectari cu coronavirus, informeaza lequipe.fr.Din cauza evolutiei galopante a numarului de infectari cu coronavirus, care a facut din Italia tara europeana cea mai…