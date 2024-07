Stiri pe aceeasi tema

- CSC Dumbravita a ajuns la un acord cu Alin Ionescu, pentru rolul de coordonator al Centrului de Copii și Juniori. El vine la Dumbravița cu o experiența de peste 20 de ani de munca in sectorul juvenil, fiind unul dintre cei mai bine pregatiți antrenori de acest nivel din județul Timiș. Nascut la 9 iulie…

- Ediția 2023 a proiectului clasificarii academiilor de copii și juniori, cea de-a cincea, aduna un total de 124 cluburi participante in competițiile de juniori FRF, cu 9 mai multe fața de anul precedent!Podiumul este alcatuit de Farul Constanța, AFK Csikszereda și Universitatea Cluj. NR.CRT NUME ECHIPA…

- SUSTINUT… Una dintre multele familii ajutate de omul de afaceri Ionel Sandu isi arata public sustinerea fata de acesta. Este vorba despre familia Antoci din comuna Rafaila, ramasa fara acoperis deasupra capului in urma cu cinci ani. Mama crestea singura sapte copii, dormeau cu totii intr-o camaruta…

- Performanța notabila, unica in ultimii ani, in handbalul juvenil buzoian. Baieții de la HC Buzau au jucat ultimul act al turneului național Juniori 3 – Valoare, dupa ce se calificasera dintr-o grupa infernala, iar in semifinale dispusesera de CSM Politehnica Timișoara. In finala, adversari le-au fost…

- Din pacate, fostul mare handbalist nascut in Salaj, Ștefan Birtalan, a murit azi dimineața la un spital din București, potrivit unor foști componenți din „Generația de Aur” a handbalului romanesc. Fostul mare sportiv era grav bolnav. Descoperit de profesorul de sport Budu Virgil, pe vremea cand era…

- CSM Deva a jucat in Campionatul Județean U17 organizat de AJF Hunedoara. Dupa 20 de etape, cu 18 victorii, echipa noastra a devenit campioana județeana. Fotbaliștii noștri vor reprezenta județul la nivel național, in etapa urmatoare, care va fi organizata de Federația Romana…

- Sala Sporturilor „Olimpia” din Arad a gazduit Finala Campionatelor Nationale individuale de Judo pentru Juniori 4 – „U15” si Copii – „U13”, prilej pentru sportivii de la CS Targoviște sa se remarce din plin pe suprafața de tatami. Iliuța Dobra a devenit vicecampion al Romaniei la U13, dupa ce a avut…