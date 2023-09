Stiri pe aceeasi tema

- CSC Dumbravita se pregatește de revenirea acasa dupa mai bine de o luna și jumatate. In etapa a 8-a a Ligii a II-a, banatenii primesc vizita echipei Metaloglobus București. Meciul e programat sambata, la ora 11.00, pe arena „Ștefan Dobay”. „Va fi un meci foarte greu. Și din cauza faptului ca venim dupa…

- Etapa a 7-aCSC Selimbar – Gloria Buzau 2-1CSM Resita – Concordia Chiajna 3-2Viitorul Pandurii Tg. Jiu – Corvinul Hunedoara 2-1CS Mioveni – Progresul Spartac 3-1CS Tunari – FK Miercurea Ciuc 1-0Chindia Targoviste – CSC Dumbravita 4-0CSM Alexandria – FC Arges 0-4Metaloglobus București – Ceahlaul Piatra…

- La finalul meciului cu CSC Dumbravița, președintele Chindiei a facut cateva declarații interesante. Pentru prima data de cand se afla la Targoviște, Andrei Cordoș, contestat serios de suporteri, și pe stadion, și in mediul online, a anunțat ca ia in calcul varianta retragerii de la Chindia. ”N-am avut…

- Sorana Cirstea a invins-o in minimum de seturi pe Anna Kalinskaya, in turul secund al Openului American. Sorana Cirstea (33 de ani, 30 WTA) a acces in faza ultimelor 32 de jucatoare, in ediția 2023 a Openului American. Sportiva din Targoviște a depașit-o in minimum de seturi pe rusoaica Anna Kalinskaya…

- Programul etapeiSambata, 19 august Progresul Spartac – Concordia Chiajna 0-6 CSM Reșița – CSC Dumbravița 2-1 Viitorul Pandurii – Ceahlaul Piatra Neamț 0-2 Metaloglobus București – CSM Slatina 1-1 CSM Alexandria – CSC 1599 Șelimbar 0-1 Corvinul 1921 Hunedoara – AFK Csikszereda 2-0 Duminica, 20 august…

- CSC Dumbravita a inregistrat azi o victorie pe terenul divizionarei „C” FC Bihor, in ultimul test dinaintea startului Ligii 2. Alb-verzii s-au impus cu 3-1 pe batrana arena „Iuliu Bodola” prin golurile lui Mykhailo Plokhotnyuk, Cosmin Gladun si Alexandru Martinov. Inaintea debutului de campionat, care…

- Noul stadion din municipiul Targoviște, „Eugen Popescu”, inaugurat in urma cu doua luni, la meciul dintre echipa locala, Chindia și FC Voluntari, scor 2-2, in urma caruia formația dambovițeana a retrogradat in Liga 2, a fost inundat in urma unei „ruperi” de nori produse in aceasta dimineața. Continua…

- Consiliul Director al Federației Romane de Volei din 27 iunie a fost unul in care s-au luat multe decizii importante pentru activitatea interna. Pe Doarvolei o sa le prezint defalcat pe cele care mi se par mai importante. Acum ma refer la amenzile care vor fi aplicate din sezonul viitor, in cazul cupelor…