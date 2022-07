CSC Dumbrăviţa a primit licenţa pentru Liga 2. Ce problemă mai vor să rezolve alb-verzii Veste mare la sfarsit de saptamana pentru CSC Dumbravita. Echipa de fotbal a comunei a primit acceptul FRF de a evoluat in Liga 2. Timisenii au primit, aparent nu fara emotii, certificarea de participare in editia 2022-23 a Ligii 2. Hunedoara, care a ratat promovarea la baraj, astepta la „cotitura”. Alb-verzii au promovat in […] Articolul CSC Dumbravita a primit licenta pentru Liga 2. Ce problema mai vor sa rezolve alb-verzii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

