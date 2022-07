Stiri pe aceeasi tema

- CSC Dumbravita a pierdut primul test din aceasta vara. Esecul proaspetei divizionare secunde a venit la Lugoj, cu o conjudeteana din „C” – CSC Ghiroda si Giarmata Vii. Singurul gol al partidei a fost marcat de Cosmin Mancas. Alb-verzii l-au testat cu aceasta ocazie pe suedezul Oliver Bryneus. Tismonar,…

- Politehnica organizeaza „Ziua Steagului”, miercuri, 27 iulie, in Piata Sfantul Gheorghe, din Timisoara, eveniment dedicat startului noului sezon al Ligii 2 la fotbal. Pe langa partea sportiva, va exista si o latura artistica, cu surprize, iar seara alb-violetii isi vor prezenta si lotul pentru startul…

- CSC Dumbravita a disputat al treilea amical din perioada de pregatire, la Bazoșu Vechi, in compania formației de Liga a IV-a Unirea Sannicolau Mare. Gruparea de la Padurea Verde s-a impus cu 5-4, dupa 4-1 la pauza, in urma unui meci spectaculos. Divizionara secunda a punctat prin David Popa (min. 5…

- CSC Dumbravita a castigat al doilea test al verii. Alb-verzii au invins in deplasare o viitoare colega de Liga 2 – Unirea Dej, scor 2-1. Timisenii au fost „chinuiti” de doua reprize a cate 50 de minute, dar au iesit triumfatori prin golurile lui Adrian Ungureanu (min. 40) si Cristian Grancea, marcator…

- Amicalul susținut de baieții lui Marius Croitoru cu nou promovata in Liga a II-a CSM Slatina nu le-a dat emoții „Leilor”. Au fost cinci goluri dintre care, doua au fost din penalty. Marius Croitoru a declarat dupa meci faptul ca prefera sa nu intervina in sistemul de joc, preferand un joc ofensiv, fara…

- Veste mare la sfarsit de saptamana pentru CSC Dumbravita. Echipa de fotbal a comunei a primit acceptul FRF de a evoluat in Liga 2. Timisenii au primit, aparent nu fara emotii, certificarea de participare in editia 2022-23 a Ligii 2. Hunedoara, care a ratat promovarea la baraj, astepta la „cotitura”.…

- Cea mai noua divizionara secunda din Banat, CSC Dumbravita se va reuni pe 4 iulie, nu fara noutati. Pana acum alb-verzii au anuntat patru despartiri, dar si asteapta un numar notabil de jucatori noi. Echipa timiseana pregatita de Cosmin Stan nu va mai continua colaborarea cu jucatorii Goran Paunchici,…

