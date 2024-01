Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, in pitorescul peisaj al podgoriilor din Tauni, in inima Zonei Viticole de pe Valea Tarnavelor, sute de oameni, majoritatea dintre ei nepalezi, s-au adunat pentru a culege strugurii special pastrați pentru producerea faimosului “vin de gheața”. Cu o condiție meteorologica rar intalnita in aceasta…

- UTA a caștigat primul meci amical al iernii, 1-0 cu Ajka, penultima clasata in liga a doua maghiara. UTA este una dintre cele 6 formații din Superliga care au ales sa efectueze stagiul de pregatire de iarna in Romania. Aradenii s-au reunit pe 4 ianuarie, iar astazi, la 6 zile distanța, au disputat un…

- CSC Dumbravita a ajuns la sase plecari oficializate in aceasta iarna. Antrenorul Cosmin Stan nu se va baza in partea a doua a sezonului nici pe fundasul dreapta Eduard Amariei. Alb-verzii s-au mai despartit de: Paul Mercioiu, Mykhailo Plokhotnyuk, Alexandru Ciui, Ionut Tanase si Vlad Gisa. Lista plecarilor…

- CSC Dumbravita a anuntat astazi prima achizitie pentru partea a doua a sezonului. Divizionara secunda l-a „repatriat” pe Razvan Morariu, fundas dreapta care a evoluat ultima data la NK Fuzinar, in Slovenia. Morariu (22 ani) a mai jucat la dumbraviteni, dar in Liga a III-a, in urma cu doi ani si jumatate.…

- Bogdan Aurescu a fost ales, la inceputul lunii noiembrie, judecator al Curtii Internationale de Justitie a ONU, fiind primul roman care indeplineste aceasta functie. Fostul ministru de Externe a explicat in exclusivitate la emisiunea „LIVE”, realizata de jurnaliștii Digi24.ro Alexandru Rotaru și Robert…

- UTA a vazut vișiniu inainte de meciul din Superliga cu CFR Cluj, Dumbravița venind la Sannicolau Mic pentru un amical in care a purtat echipament... The post UTA a vazut vișiniu inainte de meciul cu CFR și a trecut de Dumbravița intr-un amical la Sannicolau Mic appeared first on Special Arad · ultimele…

- CSC Dumbravita a disputat azi un nou amical, cu deja partenera de traditie din teste – UTA. Alb-verzii au deschis scorul dupa pauza, dar alb-rosii au revenit si s-au impus cu 3-1 in jocul de pe stadionul „Banatul” din cartierul aradean Sannicolau Mic. Cele doua se afla intr-o scurta pauza competitionala…

- Temperaturile din aceasta iarna, respective lunile decembrie – februarie vor fi in medie ceva mai ridicate decat normalul perioadei, iar ninsori mai consistente sunt așteptate in luna februarie, a anuntat Florinela Georgescu, directorul executiv al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). „Din…