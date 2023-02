Stiri pe aceeasi tema

- CSC Dumbravita a suferit azi primul esec in amicalele din iarna. A fost 1-2 cu fosta colega de esalon din Liga 3 – Avantul Periam. Jocul s-a desfasurat la Sanpetru Mare, pe o suprafata inghetata iar arbitrul a fluierat practic finalul partidei in minutul 80, acuzand duritatile ambelor tabere. Ultima…

- CSC Dumbravita are pana acum un parcurs fara greseala in amicalele din 2023. Astazi, alb-verzii antrenati de Cosmin Stan s-au impus in fata celor de la Soimii Lipova intr-un joc disputat pe terenul de la Pischia (jud. Timis). In lipsa infrastructurii sportive din zona, terenul din satul Pischia a fost…

- CSC Dumbravita a oficializat azi al treilea transfer al iernii. Alexandru Capata a semnat cu timisenii dupa ce a debutat cu gol pentru alb-verzi in teste. Atacantul aradean era pe cale sa se lase de fotbal dupa ce a jucat ultima data pentru Progresul Pecica, in Liga 3. Timisenii ii mai au inca de la…

- CSC Dumbravita, cea mai bine clasata timiseana, s-a reunit si ea astazi cu un numar destul de mare de jucatori. 28 de nume au raspuns prezent la arena „Stefan Dobay” sub comanda lui Cosmin Stan. Printre noutatile alb-verzilor pentru sezonul de primavara se numara Adrian Zaluschi, de la Politehnica,…

- Alb-verzii au avut un an 2022 excelent. Dupa promovare, CSC Dumbravita a facut o figura frumoasa si in prima parte a Ligii 2, echipa din nordul Timisoarei situandu-se peste Ripensia si Politehnica in clasament. Echipa lui Cosmin Stan spera sa fie si la final pe un loc salvator si are deja creionate…

- Consiliul Judetean Timis a transmis public un ultimatum adresat Primariei Timisoara legat de extinderea la patru benzi a drumului județean 691. CJT arata ca desi a fost incheiat un protocol cu primariile Timișoara și Dumbravița pentru predarea stalpilor care trebuie mutati de pe traseu pana acum nu…

- Ultima etapa de Liga 2 din 2022 a adus un esec si o victorie pentru formatiile timisene implicate in jocuri in deplasare, ambele pe taram oltenesc. Daca Poli a rupt lantul rusinii fara victorie, contra Ciucului, Ripensia a cedat la Tg. Jiu, cu Viitorul Pandurii, scor 1-3, in timp ce CSC Dumbravita a…