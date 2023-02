Stiri pe aceeasi tema

- CSC Dumbravita are pana acum un parcurs fara greseala in amicalele din 2023. Astazi, alb-verzii antrenati de Cosmin Stan s-au impus in fata celor de la Soimii Lipova intr-un joc disputat pe terenul de la Pischia (jud. Timis). In lipsa infrastructurii sportive din zona, terenul din satul Pischia a fost…

- CSC Dumbravita a disputat in aceasta dupa amiaza al doilea test al iernii. Timisenii din Liga 2 s-au impus cu 3-2 in fata divizionarei „C” Gloria Lunca Teuz Cermei. Meciul s-a disputat pe arena „Motorul” din Arad, precum primul al alb-verzilor, cu juniorii UTA-ei. Spre deosebire de primul test, jocul…

- Alb-verzii au disputat azi primul test, in deplasare, pe „Motorul”, cu UTA U19. CSC Dumbravita s-a impus cu 4-1 in jocul care a avut doua reprize a cate 50 de minute. Tehnicianul timisenilor, Cosmin Stan, l-a folosit cu aceasta ocazie si pe aradeanul Alexandrul Capata, care a si inscris si urmeaza sa…

- CSC Dumbravita, cea mai bine clasata timiseana, s-a reunit si ea astazi cu un numar destul de mare de jucatori. 28 de nume au raspuns prezent la arena „Stefan Dobay” sub comanda lui Cosmin Stan. Printre noutatile alb-verzilor pentru sezonul de primavara se numara Adrian Zaluschi, de la Politehnica,…

- REȘIȚA – Primul antrenament din 2023 pe care-l vor susține elevii lui Calin Cheregi va fi pe 19 ianuarie, iar reunirea echipei se va face la baza sportiva din Valea Domanului! „Legat de pregatire nu excludem nici varianta de a ramane la Reșița. Avem condiții foarte bune de pregatire pentru aceasta perioada…

- CSC Ghiroda si Giarmata Vii a parcurs un sezon bun de toamna, fiind si cea mai bine clasata timiseana din Liga 3. Elevii lui Sorin Balu se reunesc maine si au ambitii serioase pentru noul an, poate dupa modelul Dumbravitei, care a promovat in stagiunea trecuta, fapt relevat si prin faptul ca galben-albastrii…

- Alb-verzii au avut un an 2022 excelent. Dupa promovare, CSC Dumbravita a facut o figura frumoasa si in prima parte a Ligii 2, echipa din nordul Timisoarei situandu-se peste Ripensia si Politehnica in clasament. Echipa lui Cosmin Stan spera sa fie si la final pe un loc salvator si are deja creionate…