- Formatia feminina de fotbal Farul Constanta a fost eliminata dramatic din sferturile Cupei Romaniei, cu un gol din penalty in prelungirile meciului Aflata pe locul intai in seria 1 a Ligii a 2 a, cu victorii pe linie, Farul a intalnit pentru calificarea in semifinalele Cupei Gloria 2018 Bistrita liderul,…

- Echipa de fotbal Unirea Dej a fost cedat, scor 0-3 (0-2), in fața formației Dinamo București. Partida – care a contat pentru a doua etapa a Play-off-ului Ligii 2 – s-a disputat in aceasta dupa-masa, de la ora 16, pe Stadionul Municipal Dej. Lovitura de start simbolica a fost data de fostul capitan al…

- Campionatul Liga 3, ediția 2022-2023, a inceput cu un total de 100 de echipe in componența, imparțite in mod egal in zece serii. Cu o runda inainte de finalul turului, Astra s-a retras din competiție, astfel ca rezultatele ei au fost anulate și Seria a 4-a a continuat cu o formație in minus. Competiția…

- Formația CSU din Suceava a pierdut greu greu confruntarea din deplasare, cu CSM Focșani, contand pentru etapa a XXI-a a a Ligii Zimbrilor, dupa un meci de lupta. Vrancenii s-au impus la limita, cu scorul de 26-25 (15-13). „Universitarii" nu au facut un meci rau, insa ca de fiecare ...

- Deși a remizat cu Poli Timișoara (1-1), Dinamo s-a calificat in play-off-ul Ligii 2. Acum, „cainii” spera la promovare. Dinamo termina play-off-ul pe locul 6.S-au calificat in play-off: CSA Steaua, Poli Iași, Oțelul, Unirea Dej, Gloria Buzau și Dinamo Dupa un inceput dezastruos de sezon, Dinamo a reușit…

- Unul din punctele de atracție turistica din zona noastra este Cascada Ciucaș. Obiectivul este frumos in orice sezon, nu doar in cel estival, cu alte cuvinte este binevenita o evadare din cotidian. Acum debitul de apa s-a refacut dar vara trecuta din caua secetei, cascada era aproape secata. Merita vazuta…

- Ripensia, fortat intinerita si in aceasta iarna, a tinut piept Unirii Dej pana spre final, in runda de reluare a Ligii 2. Oaspetii s-au impus cu 2-1 dupa ce au beneficiat de o eroare de portar. Golgheterul Dejului, formatie care a fost si pe locul 1 in acest sezon, a deschis scorul in minutul 30 […]…

- CSC Dumbravita a castigat, practic, ultima testare cu adversar „extern” inaintea restartului Ligii 2. Alb-verzii lui Cosmin Stan s-au impus azi, la Covaci, intr-o maniera spectaculoasa, castigand cu 5-3, dupa ce la pauza adversara din Liga 3 – CSC Ghiroda si Giarmata Vii – a condus cu un neverosimil…