Stiri pe aceeasi tema

- CSM Unirea Alba Iulia a caștigat, la Simeria, primul amical al verii, 1-0 (1-0) cu divizionara secunda CSC Dumbravița, aflata la final de stagiu centralizat. Unicul gol al intalnirii a fost semnat de experimentatul atacant Ștefan Blanaru, la debut, acesta punctand in minutul 17, la o balon respins de…

- CSM Unirea Alba Iulia, victorie in primul amical, 1-0 cu divizionara secunda CSC Dumbravița! Blanaru, gol la debut Divizionara terța CSM Unirea Alba Iulia a caștigat, la Simeria, primul amical al verii, 1-0 (1-0) cu divizionara secunda CSC Dumbravița, aflata la final de stagiu centralizat. Unicul gol…

- CSC Dumbravita a pierdut marti seara al doilea amical la rand contra unei reprezentante a Romaniei in Conference League, cu acelasi scor strans: 0-1. De aceasta data, alb-verzii, au fost depasiti la limita de CFR Cluj, pe terenul formatiei pregatite de Dan Petrescu. Alb-verzi, dar echipati in visiniu…

- ELCEN a depus marți, 9 iulie, in sistemul MySMIS, cererea de finanțare pentru proiectul: „Implementarea unei unitați de cogenerare de inalta eficiența in cadrul CTE București Sud” in vederea obținerii de finanțare nerambursabila din cadrul Fondului pentru Modernizare, Programul Cheie 5: Cogenerare de…

- Divizionara secunda CSC Dumbravita ajunge astazi in Tara Hategului, la Santamaria-Orlea, unde va efectua perioada de pregatire centralizata din aceasta vara. 24 de jucatori se vor afla sub comanda staff-ului condus de Cosmin Stan pana in data de 13 iulie: Portari: Catalin Trifon, Adelin Iliescu; Fundași:…

- CSC Dumbravita si-a modificat programul de jocuri amicale si va avea parte de inca un joc cu un adversar de prima liga. Dupa duelul cu CS Universitatea Craiova, programat maine, elevii lui Cosmin Stan o vor infrunta si pe CFR Cluj, adica cealalta reprezentanta a Romaniei in UEFA Conference League 2024-25.…

- CSC Dumbravita a anuntat ieri nu mai putin de noua plecari din lotul cu care a incheiat stagiunea 2023-24. Divizionara secunda timiseana a oficializat totodata si patru achizitii pana acum iar programul pentru pregatirea noului sezon a fost batut in cuie. Alb-verzii se reunesc luni, 1 iulie, sub comanda…

- CSC Dumbravita va incepe pregatirile pentru noul sezon de Liga 2 pe data de 1 iulie. Prima saptamana va fi rezervata readaptarii la efort și efectuarii vizitei medicale, iar antrenamentele se vor desfașura pe plan local. In perioada 5-13 iulie, elevii lui Cosmin Stan vor efectua un stagiu de pregatire…