- CSC Dumbravita a remizat in etapa a 8-a din Liga a II-a, 1-1, pe teren propriu, cu Metaloglobus București. La capatul unui meci extrem de complicat, cu multe momente bune ale oaspeților, alb-verzii s-au mulțumit cu punctul adus in prelungiri de golul lui Plokhotnyuk. Bucureștenii au inceput mai deciși…

- CSC Dumbravita a vrut sa stearga impresia acelui sever 0-4 de la Targoviste, dar nu a reusit sa treaca, la revenirea pe arena „Stefan Dobay”, de Metaloglobus. Cu un start modest de campionat, bucurestenii chiar au condus in Banat, dar ucraineanul Mikhailo Pokhotnyuk a salvat un punct in prelungiri pentru…

- Etapa a 7-aCSC Selimbar – Gloria Buzau 2-1CSM Resita – Concordia Chiajna 3-2Viitorul Pandurii Tg. Jiu – Corvinul Hunedoara 2-1CS Mioveni – Progresul Spartac 3-1CS Tunari – FK Miercurea Ciuc 1-0Chindia Targoviste – CSC Dumbravita 4-0CSM Alexandria – FC Arges 0-4Metaloglobus București – Ceahlaul Piatra…

- Alexia Eram se bucura de un succes foarte mare in mediul online, devenind una dintre cele mai urmarite și mai apreciate influencerițe de la noi. Deși provine dintr-o familie potent financiara, fiica Andreei Esca a ales sa fie independenta și sa iși caștige proprii bani.

- Ieșeanul Mihai Cazacu a devenit milionar in euro dupa ce a castigat la Loto 6/49.. El a nimerit cele sase noroase in 2008, atunci cand in conturi i-au intrat 3,8 milioane de euro. De atunci, a avut parte numai de belele. A pierdut o mare parte din suma in urma unor investitii neinspirate, a fost […]…

- Daca fotbalul romanesc s-a facut partial de ras si nu mai are pe 1 septembrie echipa in cupele europene, cel timisean inregistreaza si el recorduri negative, fiind inca de azi fara reprezentanta in editia curenta a Cupei Romaniei. Nevoita sa joace „acasa” pe terenul adversarei, din cauza infrastructurii…

- CSC Dumbravita a inceput sezonul de Liga 2 cu runda a doua, dupa amanarea jocului ei din prima etapa. Alb-verzii au remizat alb cu nou promovata Corvinul Hunedoara, care a avut ocaziile mai mari de a inscrie pe un teren „sub standard”. Amfitrionii se scuzau inaintea jocului in legatura cu terenul de…