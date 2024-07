Stiri pe aceeasi tema

- 4,5 milioane de euro ar intra in conturile lui Nelu Varga, patronul din Gruia in urma unui transfer "la pachet" a doi jucatori cu greutate din echipa antrenata de Dan Petrescu, chiar inainte de debutul Superligii. Acestia au marcat pentru CFR Cluj 29 de goluri in sezonul trecut.

- CFR Cluj a oficializat transferul fundașului central Leo Bolgado (25 de ani), fotbalist adus de la Leixoes, club care evolueaza in liga secunda din Portugalia. Leo Bolgado este al 8-lea fotbalist care ajunge sub comanda lui Dan Petrescu in aceasta vara. Beni Nkololo, Andrei Artean, Mohammed Kamara,…

- CSC Dumbravita si-a modificat programul de jocuri amicale si va avea parte de inca un joc cu un adversar de prima liga. Dupa duelul cu CS Universitatea Craiova, programat maine, elevii lui Cosmin Stan o vor infrunta si pe CFR Cluj, adica cealalta reprezentanta a Romaniei in UEFA Conference League 2024-25.…

- CFR Cluj a debutat cu o infrangere in cantonamentul din Austria. „Feroviarii” au fost invinși de Slask Wroclaw, vicecampioana Poloniei, scor 0-1, intr-o partida in care Dan Petrescu a aliniat o formula cat mai apropiata de cea standard. CFR Cluj are mult de munca pana la startul noului sezon, iar primul…

- CFR Cluj nu se oprește și transfera “tot ce prinde”. Echipa antrenata de Dan Petrescu a oficializat transferurile fundașilor Simao Rocha și Armend Thaqi, consolidandu-și astfel echipa pentru noul sezon. Aceste transferuri urmeaza dupa sosirea lui Andrei Artean, prima mutare a verii pentru echipa din…

- Dan Petrescu a revenit la CFR Cluj pentru un al patrulea mandat și deja a indeplinit primul obiectiv. A terminat pe locul doi și va juca in preliminariile Conference League, fara sa mai treaca prin alte baraje fara noima cu echipe de pe locul 8 sau 10. Petrescu s-a intors și a caștigat la debut, 3-2…

- CFR Cluj a oficializat revenirea lui Dan Petrescu in Gruia # Tehnicianul alaturi de care CFR a caștigat 5 titluri a fost prezentat ieri, printr-un videoclip distribuit pe rețelele de socializare # Raul Rusescu a analizat, la GSP Live, lotul pe care il are la dispoziție „Bursucul” pentru acest final…

- Dan Petrescu a inceput sa faca curațenie la CFR Cluj și l-a dat afara pe un fotbalist adus de Adrian Mutu.CFR Cluj inca este in carți pentru a termina pe locul doi, cel care duce in cupele europene, așa ca tensiunea este ridicata la echipa.Finanțatorul echipei din Gruia a afirmat ca mijlocașul Filippo…