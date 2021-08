Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Florin Citu a anunțat ca Romania face toate demersurile pentru aducerea personalului care a lucrat cu Ministerul Apararii Nationale in Afganistan, cat și a bursierilor afgani, informeaza Agerpres . ”Azi dimineata, la Kabul, am mai extras patru persoane: un cetatean roman si alte trei…

- Numarul de refugiați afgani ce vor fi preluați de Romania va fi stabilit la nivelul Comisiei Europene dar și in ședința CSAT de saptamana viitoare, a declarat primul ministru Florin Cițu. „Azi dimineata, la Kabul, am mai extras patru persoane: un cetatean roman si alte trei persoane de alta cetatenie.…

- Prim-ministrul Florin Citu a precizat vineri ca discutiile referitoare la o eventuala cota de refugiati afgani in Romania vor avea loc in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) si la nivelul Uniunii Europene. "Azi dimineata, la Kabul, am mai extras patru persoane: un cetatean roman si alte trei…

- Prim-ministrul Florin Citu a precizat vineri ca discutiile referitoare la o eventuala cota de refugiati afgani in Romania vor avea loc in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) si la nivelul Uniunii Europene. ‘Azi dimineata, la Kabul, am mai extras patru persoane: un cetatean roman si alte trei…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat o sedinta a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii pentru miercurea viitoare, 25 august, incepand cu ora 16,00, la Palatul Cotroceni, potrivit unui anunt al Administratiei Prezidentiale preluat de Agerpres. Sursa citata mentioneaza ca pe ordinea de zi a sedintei…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat o sedinta a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii pentru miercurea viitoare, 25 august, incepand cu ora 16,00, la Palatul Cotroceni, potrivit unui anunt al Administratiei Prezidentiale. Sursa citata mentioneaza ca pe ordinea de zi a sedintei este inclusa tematica…

- Administratia Prezidentiala anunta ca a convocat Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, sedinta urmand sa aiba loc pe 25 august. Printre temele abordate va fi si situatia din Afganistan si implicatiile pentru Romania.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a convocat ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, care va avea loc miercuri, 25 august 2021, incepand cu ora 16:00, la Palatul Cotroceni. Potrivit unui anunț al Administrației prezidențiale, pe ordinea de zi a ședinței este inclusa tematica referitoare…