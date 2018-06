Consiliul Suprem de Aparare a Tarii se va reuni miercuri, la Palatul Cotroceni, sub conducerea presedintelui Klaus Iohannis.



Pe ordinea de zi a sedintei sunt incluse subiecte referitoare la obiectivele tarii noastre pentru Summitul NATO de la Bruxelles si fortele armate ale Romaniei care pot fi puse la dispozitie pentru participarea la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman in 2019, informa pe 13 iunie Administratia Prezidentiala.



La inceputul lunii iunie, aflat la Varsovia, presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca a decis sa convoace o sedinta speciala…