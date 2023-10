Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a convocat ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, care incepe la ora 12:00. Principala tema avuta pe agenda ședinței de CSAT este consumul de droguri și alte substanțe stupefiante de catre tineri/elevi. Președintele Iohannis a anunțat, in prima zi de școala, ca va introduce subiectul drogurilor in CSAT, acesta fiind un pericol pentru securitate naționala. Pe ordinea de zi mai figureaza: evoluțiile privind situația de securitate in regiunea Marii Negre in contextul agresiunii Rusiei impotriva Ucrainei. Implicații pentru Romania și planul de inzestrare…