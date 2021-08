Consiliul Suprem de Aparare a Tarii a analizat in sedinta de miercuri situatia din Afganistan si implicatiile acesteia pentru interesele Romaniei, atat in planul securitatii, cat si politic si umanitar si s-a stabilit sa fie intreprinse, in continuare, demersuri in vederea aducerii in siguranta in Romania a cetatenilor afgani - colaboratori ai autoritatilor romane si ai organizatiilor internationale, studenti cu burse in Romania sau categorii vulnerabile, precum jurnalisti, activisti pentru drepturile omului, magistrati.



Conform unui comunicat transmis de Administratia Prezidentiala,…