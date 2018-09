Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ca nu s-a putut obtine consens in CSAT pentru emiterea avizului necesar rectificarii bugetare si, prin urmare, intrucat considera ca este necesara rectificarea bugetara, a suspendat sedinta Consiliului, pentru a da timp Guvernului sa elaboreze un nou proiect,…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) se intruneste marti, sedinta fiind convocata de catre presedintele Klaus Iohannis dupa ce Guvernul i-a solicitat convocarea in regim de urgenta pentru avizarea propunerilor de rectificare a bugetelor institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale.…

- Rectificarea bugetara se va discuta, marti la ora 13, in cadrul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii care are inscrisa pe ordinea de zi analiza propunerilor de rectificare a bugetului de stat al institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale pentru anul 2018.

- Guvernul putea face rectificarea bugetera, fara niciun aviz de la CSAT, daca asta isi dorea, a declarat, vineri, presedintele Klaus Iohannis, dupa ce premierul Viorica Dancila l-a atacat pe seful statului pentru ca nu a convocat Consiliul Suprem de Aparare a Tarii pentru avizarea rectificarii.

- Administratia Prezidentiala anunta ca a fost convocat Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, pentru avizarea bugetelor institutiilor din domeniul securitatii nationale. Sedinta este convocata abia pentru 4 septembrie, desi Guvernul dosarea sa faca rectificarea in aceasta saptamana sau cel tarziu saptamana…

- Rectificarea bugetara ar fi trebuit sa fie adoptata in sedinta de joi a Guvernului, a afirmat prim-ministrul Viorica Dancila, precizand ca, din pacate, presedintele Klaus Iohannis nu a convocat CSAT pentru avizarea acestei rectificari. "Rectificarea bugetară este unul dintre cele mai importante…

- Secretariatul CSAT despre rectificarea bugetara Consiliul Suprem de Aparare a Tarii foto: Arhiva Administratia Prezidentiala informeaza ca Secretariatul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii a transmis scrisoarea primita de la ministrul finantelor publice, institutiilor direct vizate de rectificarea…