CSAT dezbate criza din Ucraina

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) pentru miercuri, 26 ianuarie, de la ora 13.00, la Palatul Cotroceni, potrivit anunțului Administratiei Prezidentiale. Se vor discuta aspecte ale situației de securitate de pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice.Pe…

- Retragerea trupelor și a echipamentelor NATO din Romania și Bulgaria se numara printre cerințele Rusiei – daca Occidentul dorește stingerea conflictului ce mocnește la granița Ucrainei. Este anunțul transmis vineri de ministerul rus de externe citat de Reuters, inaintea rundei de negocieri la nivel…

- Reamintim ca presedintele ohannis a salutat, joi, anuntul omologului american, Joe Biden, privind cresterea prezentei militare americane in Romania, pe flancul de est al NATO, „daca situatia de securitate se deterioreaza”.„Salut anuntul explicit al presedintelui Joe Biden privind cresterea prezentei…

- Retragerea trupelor și a echipamentelor NATO din România și Bulgaria se numara printre garanțiile de securitate pe care Rusia le cere Occidentului, a transmis vineri ministerul rus de externe citat de Reuters, înaintea rundei de negocieri la nivel înalt SUA-Rusia care are loc la Geneva.…

- Presedintele Klaus Iohannis se va întâlni, vineri, cu premierul Nicolae Ciuca pentru a discuta situatia de securitate de pe Flancul Estic, potrivit Administratiei Prezidentiale. Discuțiile au loc în contextul tensiunilor tot mai mari privind o posibila invadare a Ucrainei de catre…

- Ministrul ucrainean al apararii, Oleksiy Reznikov, a declarat pentru CNN ca va avea loc un „masacrul cu adevarat sangeros” daca Rusia decide sa invadeze Ucraina și a avertizat ca „și rușii se vor intoarce in sicrie”, pe fondul alarmei sporite cu privire la mișcarile de trupe la granița națiunilor.…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, i-a mulțumit, joi, intr-un mesaj postat pe Twitter , omologului sau din Franța, Emmanuel Macron, pentru disponibilitatea de a trimite trupe in țara noastra in cadrul misiunilor NATO, in contextul unei posibile agresiuni a Rusiei in Ucraina. „Salut cu caldura anunțul…