- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii – CSAT a hotarat, miercuri, ca Armatei Romaniei sa participe, cu un efectiv de 200 de militari, la evacuarea si relocarea cetatenilor afgani care au lucrat pentru misiunile NATO in Afganistan. Militarii romani vor participa la operatiune incepand cu luna august, timp…

- Comunitatea de campaigning online Declic a trimis Consiliului Suprem de Aparare a Tarii peste 22.000 de semnaturi ale cetatenilor care solicita ca statul roman sa elibereze vize pentru cetatenii afgani care au colaborat cu Romania si NATO in cei aproape 20 de ani de prezenta militara in Afganistan,…

- Departamentul de Stat al SUA a anuntat joi ca va creste numarul functionarilor consulari la Kabul, dar si in Qatar si Kuweit, pentru a sprijini efortul de evacuare din Afganistan, in conditiile in care mii de afgani incearca cu disperare sa ajunga la aeroport dupa ce talibanii au preluat puterea duminica,…

- Administratia Prezidentiala anunta ca a convocat Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, sedinta urmand sa aiba loc pe 25 august. Printre temele abordate va fi si situatia din Afganistan si implicatiile pentru Romania.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a dispus luni, 16 august 2021, implicarea de urgența a Forțelor Aeriene Romane pentru evacuarea de pe Aeroportul din Kabul a cetațenilor romani aflați inca pe teritoriul statului afgan, arata un comunicat de presa. Aceasta decizie a fost luata la propunerea prim-ministrului…