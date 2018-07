CSALB: Rezolvarea in instanta a litigiilor cu bancile si IFN-urile poate fi si rapida. Iata 7 pasi simpli dintr-un proces 100% gratuit

Stiri pe aceeasi tema

- Consumatorii care au neintelegeri cu banca sau un IFN si le pot rezolva gratuit, rapid si simplu, in afara instantelor, cu ajutorul Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor in Domeniul Bancar (CSALB), o entitate europeana, non-profit si independenta.

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si adjunctul sau, Marius Iacob, au fost citati pentru 26 iunie de catre magistratii Curtii de Apel Bucuresti in dosarul in care Mihaiela Moraru Iorga ii cere daune pentru perioada de dupa revocarea din functia de procuror al Directiei.

- Politia Româna anunța ca a solicitat Tribunalului Bucuresti o cerere de urmarire internationala si emiterea unui mandat european de arestare pe numele Elenei Udrea. Demersul Politiei vine dupa ce, marti, judecatorii Înaltei Curti de Casatie si Justitie…

- Un proces de rasunet de la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a ajuns la final in aceste zile. Un roman a dat in judecata statul pentru a obține dreptul la utilitați publice. Judecatorii au decis in favoarea barbatului din Galați, iar, acum, statul roman trebuie sa ii plateasca o suma consistenta…

- Cele mai frecvente solicitari returnarea comisionului de administrare, a comisionului de monitorizare ori a altor categorii de comisioane care - in perceptia consumatorilor - au fost retinute in mod nejustificat; rescadentarea creditului; diminuarea ratei lunare, in situatiile in care consumatorul…

- Consumatorii nemultumiti atunci cand bancile sau IFN-urile majoreaza un comision sau adauga unul nou se pot adresa Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor din domeniul Bancar (CSALB), procedura de solutionare fiind gratuita, nu dureaza mult timp, iar pasii sunt simpli. "Pentru orice…

- Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in Domeniul Bancar (CSALB) a inregistrat o crestere de aproape 10 ori a numarului de dosare aflate in lucru la conciliatori sau deja finalizate in primul trimestru din 2018 comparativ cu primul trimestru de anul trecut, aratand astfel interesul crescut…

- Numarul dosarelor legate de litigii bancare, aflate in lucru la conciliatori sau deja finalizate de Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar, a crescut in primul trimestru al acestui an de aproape 10 ori fata de perioada similara a anului trecut, de la 19 dosare la 175…