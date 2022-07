Stiri pe aceeasi tema

- In prima jumatate a anului, numarul de negocieri dintre consumatori și banci a crescut cu aproximativ 40% fața de aceeași perioada a anului trecut, in cadrul Centrului de Soluționare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB). Reducerea ratelor, trecerea de la ROBOR la IRCC, incheierea proceselor…

- ”In prima jumatate a anului, numarul de negocieri dintre consumatori si banci a crescut cu aproximativ 40% fata de aceeasi perioada a anului trecut, in cadrul Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB). Reducerea ratelor, trecerea de la ROBOR la IRCC, incheierea proceselor…

- „In prima jumatate a anului, numarul de negocieri dintre consumatori si banci a crescut cu aproximativ 40% fata de aceeasi perioada a anului trecut, in cadrul Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB). Reducerea ratelor, trecerea de la ROBOR la IRCC, incheierea…

- In prima jumatate a anului, numarul de negocieri dintre consumatori si banci a crescut cu aproximativ 40% fata de aceeasi perioada a anului trecut, in cadrul Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB).

- Mircea Stroe – conciliator CSALB și avocat, in dialog cu Alina Radu – conciliator CSALB și avocat, Maria Guli și Catalin Balan – reprezentanți ai Centrului de Soluționare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar. „Sunt și consumatori care au prezentat doar jumatate de adevar, incercand sa obțina…

- “Ii vom imputernici și mai mult pe colegii care negociaza cu clienții in cadrul CSALB, ca sa poata lua decizii pe loc”„Recomand clienților sa aleaga dobanzile fixe. Chiar daca rata variabila va scadea, ei nu pierd, ci caștiga siguranța!”„Razboiul de langa Romania ii face pe mulți clienți sa nu se mai…

- Vladimir Kalinov – vicepreședintele Raiffeisen Bank, in dialog cu Liviu Fenoghen – directorul Centrului de Soluționare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB) și Catalin Balan – comunicator. “Ii vom imputernici și mai mult pe colegii care negociaza cu clienții in cadrul CSALB, ca sa poata…

- Peste 120 de procese intre consumatori si banci au incetat pentru ca partile au solicitat o rezolvare amiabila, in cadrul Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB), in 2021 si inceputul acestui an. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…