- Pana in decembrie 2020 Centrul de Soluționare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB) a primit de peste zece ori mai multe cereri de negociere cu bancile și IFN-urile decat in 2016 – primul an de activitate operaționala (2.430 de cereri la inceputul lunii decembrie 2020 fața de 235 cereri…

- Negocierile derulate in cadrul Centrului de Soluționare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB) au dus la soluționarea a 300 de negocieri intre banci și clienți, de la inceputul anului și pana acum, dintre care 294 cu bancile și 6 cu IFN-urile. In alte 90 de negocieri consumatorii și bancile/IFN-urile…

- ​ “Am vazut ca banca îmi încasase în ultimul an peste 280 de lei numai din comisioane. De unele știam, însa când i-am întrebat de diferența invocau tot felul de prevederi care erau contrazise de extrasele mele de cont. Dupa ce am apelat la Centrului de Soluționare…

- Concilierile dintre Instituțiile Financiare Nebancare (IFN) si clientii acestora au rezultate slabe, chiar și dupa cinci ani de la inființarea Centrului de Soluționare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB). Deși cererile adresate IFN-urilor sunt cu aproape 60% mai multe decat anul trecut,…

- Daca esti de parere ca ai fost nedreptatit de banca si ca aceasta nu si-a respectat contractul, iar buzunarul ti-a fost agresat, printr-o rata mai mare, sa spunem, atunci exista o solutie. Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, ce trebuie sa faci in cazul unei concilieri.…