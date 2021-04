Stiri pe aceeasi tema

- Csabi Iunasz Csaba are o poveste de viața emoționanta, care nu i-a lasat indiferenți pe cei trei Chefi. Concurentul in varsta de 49 de ani a fost extrem de emoționat in etapa preselecțiilor la Chefi la Cuțite - sezonul 9.

- Georgiana Neda Ebru e concurenta de la Chefi la cuțite de care ghinioanele s-au ținut lanț inca de la naștere. La scurt timp dupa venirea sa pe lume tatal ei a parasit-o, iar de aici a urmat o serie de drame care parca nu mai iau sfarșit.

- Fosta garda de corp a lui Ion Ion Țiriac și a lui Fizz și-a facut apariția in ediția din aceasta seara de la Chefi la cuțite. Vizibil emoționant, Daniel Ciurlicaa izbucnit in lacrimi in fața celor trei jurați. Concurentul a pregatit pulpa de miel cu crutoane, sos de anșoa și capere. A trecut sau nu…

- Jurații emisiunii Chefi la cuțite au avut parte de o surpriza imensa, in ediția din aceasta seara, dupa ce in fața lor a venit Antonia Ștefanescu, fosta soție a lui Andrei Ștefanescu. Tanara i-a impresionat pe jurați cu preparatul sau, dar și pe telespectatori cu povestea sa de viața.

- Mirela Negoița face bucatarie de 24 de ani și și-a facut curaj sa participe, in ediția 7 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, pentru a afla ce parere au jurații despre modul in care gatește.

- Ionuț Belei de la Chefi la cuțite a avut o apariție de-a dreptul surprinzatoare pe rețelele de socializare. Caștigatorul sezonului 8 al emisiunii difuzate pe Antena 1 a fost emoționat pana la lacrimi de cuvintele lui Catalin Scarlatescu. Iata ce l-a facut pe celebrul tanar sa planga, dar și ce mesaj…

- Cunoscuta prezentatoare de la Chefi la cuțite a izbucnit in lacrimi chiar in show-ul pe care il prezinta. Ce a facut-o sa lacrimeze pe viitoarea mamica? Fanii au susținut-o și au incurajat-o de acasa. Gina Pistol, in lacrimi la Chefi la cuțite. Vedeta s-a emoționat imediat Noul sezon din Chefi la cuțite…

- Nici bine nu a inceput noul sezon din ”Chefi la cuțite”, de la Antena 1, caci Gina Pistol a izbucnit in lacrimi! Ce cadou emoționant i-a facut o concurenta graviduței? Frumoasa prezentatoare TV va naște luna aceasta.