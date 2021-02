Stiri pe aceeasi tema

- CSA Steaua a caștigat amicalul cu Metalul Buzau, scor 8-1. „Militarii” pregatesc meciul cu FCSB 2, primul oficial din 2021. Urmatorul meci amical programat de CSA Steaua este miercuri, 24 februarie, de la ora 12:00, impotriva echipei secunde a celor din Clinceni. Metalul Buzau este in aceeași serie…

- CSA Steaua București a obținut o noua victorie intr-un amical disputat impotriva celor de la Vedița Colonești, scor 5-1. Contrar așteptarilor din Complexul Sportiv Ghencea, Vedița Colonești a inceput mai bine partida și a deschis scorul in minutul 13, dupa un șut puternic al lui Robert Dalu de la marginea…

- Echipa Athletic Bilbao a invins in deplasare, cu scorul de 4-0, formatia Cadiz, luni seara, in ultimul meci al etapei a 23-a a campionatului de fotbal al Spaniei, potrivit Agerpres. Alex Berenguer a reusit o dubla pentru basci, in minutele 5 si 29, celelalte goluri fiind marcate de Unai Lopez…

- Rapid a caștigat meciul amical cu CS Mioveni, scor 2-1. Ștefan Blanaru a deschis scorul pentru CS Mioveni in minutul 34, stabilind astfel scorul la finalul primei parți. Alb-vișiniii au intors rezultatul in a doua repriza, grație golurilor reușite de Catalin Hlistei (minutul 51, din penalty) și Adrian…

- Echipa de fotbal Unirea Dej (locul 1, seria a IX-a, Liga a III-a) a invins cu 5-0 Progresul Șomcuta Mare (locul 10, seria a X-a, Liga a III-a), intr-un meci amical care a avut loc azi. Andrei Pop a reușit un hattrick. Formația dejeana antrenata de Dragoș Militaru a disputat astazi, cu incepere de la…

- CSA Steaua a caștigat meciul amical cu U Cluj, scor 4-1. „Militarii” au inceput anul excelent. In primul meci din 2021, un amical cu divizionara secunda U Cluj, roș-albaștrii s-au impus cu 4-1. Scorul a fost deschis de Vlad Nițu in minutul 5, cand acesta l-a lobat pe Muțiu, portarul ardelenilor. Golul…

- Fara opt jucatori de baza, pe care antrenorul Marius Pasca nu a dorit sa-i utilizeze in primul amical, SCM Zalau s-a impus marti cu scorul de 3 – 1 (3 – 0) in fata juniorilor de la Viitorul Cluj. “Am lasat acasa o parte dintre jucatorii de baza, care si-au facut programul normal de pregatire, fiindca…

- Echipa Lazio Roma, cu fundasul roman Stefan Radu printre titulari, s-a impus fara drept de apel, cu scorul de 3-0, in fata rivalei AS Roma, vineri seara, in partida de deschidere a etapei a 18-a a campionatului de fotbal al Italiei. Atacantul Ciro Immobile a deschis scorul in minutul 14,…