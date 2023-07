Stiri pe aceeasi tema

- CSA Steaua a anuntat, vineri, despartirea de mijlocasul Adrian Popa.Sosit in Ghencea in urma cu doi ani, jucatorul in varsta de 34 de ani a avut o contributie importanta la rezultatele formatiei ros-albastre din ultimele sezoane, noteaza gruparea bucuresteana, conform News.ro. CITESTE SI BREAKING…

- Adi Popa, cel mai galonat jucator de la CSA Steaua, parasește clubul din Ghencea. Mijlocașul in varsta de 34 de ani a anunțat ca nu va mai continua la „militari”. Daniel Oprița ramane fara unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai echipei, care amenințase inca de la finalul sezonului trecut ca nu…

- Cristian Balgiu (28 de ani) a lasat-o pe CSA Steaua pentru FC Argeș. Mijlocașul care a evoluat in ultimul an in Ghencea a semnat in cursul zilei de joi un contract cu piteștenii, care-și continua astfel campania de achiziții pentru revenirea in Liga 1. Preluata de Alexandru Pelici, FC Argeș a reușit…

- CSA Steaua s-a reunit luni la baza din Ghencea pentru a pregati un nou sezon in Liga a 2-a. Printre cei 24 de jucatori prezenți sub comanda lui Daniel Oprița s-a aflat și Alexandru Buziuc (29 de ani), liber de contract dupa desparțirea de CS Mioveni. Atacantul, care a mai jucat și la FCSB, a semnat…

- Campioana Germaniei, Bayern, a anunțat astazi transferul lui Konrad Laimer, de la RB Leipzig. Mijlocașul in varsta de 26 de ani, liber de contract, a semnat pe 4 sezoane cu munchenezii. Bayern iși intarește lotul pentru sezonul viitor. Acontat inca din cursul stagiunii trecute, Konrad Laimer a semnat…

- Daniel Oprita a facut un anunt categoric despre situatia celor de la CSA Steaua. Antrenorul „militarilor” a dezvaluit ca doar patru jucatori mai au contract valabile si pentru sezonul viitor, la gruparea din Ghencea. Tehnicianul a marturisit ca atacantul bulgar Chunchukov asteapta oferte din Liga 1.…

- Antrenorul echipei de fotbal CSA Steaua, Daniel Oprita, a afirmat, luni seara, dupa infrangerea cu 3-0 in fata rivalei Dinamo, ca nu va demisiona pentru ca ii cere colonelul MApN Florin Talpan, angajat in cadrul clubului, ci doar in cazul i se va solicita acest lucru din partea comandantului gruparii…

- Daniel Oprița, antrenorul celor de la CSA Steaua, i-a „ințepat” pe contestatarii echipei Armatei, chiar inaintea derby-ului cu Dinamo din play-off-ul ligii secunde. Intervievat cu mai puțin de o ora inainte de meci, Oprița a subliniat importanța confruntarii din Ghencea cu marea rivala, la care vor…