- Daniel Oprița, antrenorul de la CSA Steaua, a anunțat chiar inainte de meciul cu Rapid din Cupa Romaniei ca nu va mai cotninua din sezonul viitor pe banca „militarilor”. CSA Steaua - Rapid, in grupele Cupei Romaniei, are loc pe 1 noiembrie, de la ora 21:00. Meciul va fi liveTEXT pe Prima Sport 1 și…

- Farul a remizat cu U Cluj, 1-1, in etapa a 13-a din Superliga, iar jocul prestat de trupa lui Gica Hagi a fost criticat de Ovidiu Herea. Fostul mijlocaș de la Rapid s-a declarat dezamagit de modul in care elevii lui Gica Hagi au aratat in meciul jucat la Ovidiu și a explicat ce problema au constanțenii…

- Antrenorul echipei U19 de la FC Campia Turzii, Andrei Pintilie, a primit o suspendare de 3 etape din partea AJF Cluj, dupa ce a facut scandal la meciul cu echipa similara a celor de la Sticla Arieșul Turda. Conform unor surse, Pintilie ar fi amenințat atat arbitrii, cat și oficialii echipei turdene,…

- Antrenorul echipei de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Liviu Ciobotariu, a declarat, marti, ca formatia sa are nevoie de un rezultat pozitiv in meciul cu CFR Cluj care ar reprezenta un „restart” dupa evolutiile slabe din ultima perioada.

- CSA Steaua a pierdut categoric in primul meci din Cupa Romaniei, 1-3 cu U Cluj, chiar pe Ghencea. Cu toate acestea, Ioan Ovidiu Sabau, antrenorul ardelenilor, nu a fost mulțumit de jucatorii sai. In ciuda victoriei Sabau și-a certat jucatorii dupa meci pentru modul in care au gestionat finalul de partida,…

- Cristiano Bergodi (58 de ani) il descrie pe kosovarul Albion Rrahmani, omul inceputului de sezon, cu 6 goluri și o pasa de gol in doar patru partide pentru giuleșteni. Tehnicianul italian a ținut sa evite insa orice comentariu vizavi de modul in care atacantul a celebrat golul doi cu CFR Cluj. Rapid…

- Antrenorul celor de la Rapid, Cristiano Bergodi (58 de ani), a prefațat meciul contra celor de la CFR Cluj, de luni seara, din runda cu numarul 10 din Superliga. Rapid - CFR Cluj se joaca luni, 25 septembrie, de la ora 21:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP. ...

- Tragerea la sorți a grupelor Cupei Romaniei a avut loc miercuri, la sediul Federației Romane de Fotbal. Sunt patru grupe a cate șase echipe, iar primele doua echipe din fiecare grupa se califica in faza sferturilor de finala.