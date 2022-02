Stiri pe aceeasi tema

- CSA Steaua, locul 6 in liga secunda, a anunțat in cursul zilei transferurile atacanților Claudiu Dragu și Iustin Raducan. Formația lui Daniel Oprița continua sa se intareasca, deși nu are drept de promovare in Liga 1. Roș-albaștrii și-au asigurat serviciile atacanților Claudiu Dragu și Iustin Raducan.…

- CSA Steaua București a caștigat meciul amical disputat astazi in compania celor de la CSM Jiul Petroșani, scor 7-1. CSA Steaua a caștigat testul cu numarul 4 din aceasta iarna, impotriva Jiului Petroșani, formație din al treilea eșalon. Partida s-a disputat pe terenul 5 al Complexului din Ghencea. Pentru…

- Meciul dintre Academica Clinceni si Farul Constanta, programat sambata, de la ora 17:00, in etapa a 23-a a Ligii I, a fost amanat de Liga Profesionista de Fotbal din cauza mai multor jucatori infectati cu Covid-19 la clubul ilfovean, a anuntat clubul Farul pe pagina sa de Facebook. ”Liga Profesionista…

- FC Buzau și Steaua București ar fi sigure de prezența in play-off-ul Ligii a 2-a, cu trei etape inaintea finalului sezonului regulat, potrivit unei analize liga2.ro, care a luat in calcul cotele oferite in acest moment de principalele case de pariuri. Interesant este ca, prima sub linie, la numai doua…

- Atacantul Sergiu Bus (29 de ani) a revenit la CFR Cluj, a anuntat, luni, campioana en-titre a Romaniei și liderul Ligii I. Buș a jucat ultima oara in Coreea de Sud, țara in care a ajuns dupa desparțirea cu scandal de FCSB. “Suntem bucurosi sa va anuntam ca Sergiu Bus, jucator crescut la centrul nostru…

- Eugen Trica spune ca nu are regrete ca s-a desparțit de FC U Craiova 1948 și ca plecarea a fost facuta de comun acord cu patronatul clubului. “Am plecat pentru ca nu am avut rezultate. Am spus ca plec daca nu am rezultate, nu? Asta e. Mi-am dorit sa fac mult mai mult, dar din pacate nu am reușit. Da,…

- CSA Steaua a pierdut duminica la Timișoara, 1-2, partida cu Politehnica, din etapa a 15-a a Ligii 2, iar dupa meci jucatorii Stelei au vandalizat vestiarul de la stadionul Dan Paltinișanu, relateaza GSP, care preia o postare de pe Facebook a clubului timișorean. „? CSA Steaua București, mulțumim pentru…