- Clubul Sportiv al Armatei (CSA) Steaua a actionat in judecata Federatia Romana de Fotbal (FRF) la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne (TAS) si cere suspendarea barajului de promovare in Liga I, o decizie urmand sa fie anuntata in cursul zilei de astazi, a declarat, pentru Agerpres , juristul…

- CCA l-a trimis pe Catalin Popa sa arbitreze turul barajului Universitatea Cluj - Dinamo, in timp ce Marcel Birsan va conduce confruntarea dintre Concordia Chiajna și Chindia Targoviște. U Cluj - Dinamo se joaca sambata, de la ora 20:30. De la 15:30, Concordia Chiajna primește vizita Chindiei Targoviște.…

- Dupa aproape 9 ani, Ploieștiul a ieșit, din nou, in strada pentru o sarbatoare a Petrolului! Mii de iubitori de „galben-albastru” s-au strans in centrul orașului pentru a fi alaturi și a-i aplauda pe jucatorii lui Nae Constantin pentru revenirea echipei fanion pe scena primei ligi! Au urcat pe scena…

- FC Hermannstadt este cea de-a doua formatie ce promoveaza direct, dupa remiza de pe teren propriu, 0-0 cu CSA Steaua, dupa Petrolul Ploiești. In același timp, Universitatea Cluj si Concordia Chiajna vor disputa barajul pentru promovarea in prima liga. Tragerea la sorti pentru barajul de mentinere/promovare…

- FC Hermannstadt a promovat in Liga I de fotbal, dupa ce a terminat la egalitate cu CSA Steaua Bucuresti, 0-0, duminica, pe teren propriu, la Medias, intr-un meci din etapa a 10-a si ultima a fazei play-off a Ligii a II-a. Sibienii revin in esalonul de elita dupa o pauza de un an, in 2021 retrogradand…

- Universitatea Cluj a pierdut meciul jucat pe teren propriu cu FC Hermannstadt, scor 1-2, in penultima etapa din play-off-ul Ligii 2, punand in pericol șansele de promovare directa in Liga 1. Mai mult, jucatorii „U” Cluj au fost acuzați de fani de trucarea meciului cu Hermannstadt. La acest moment, „Șepcile…

- Antrenorul echipei Dinamo, Dusan Uhrin Jr, a prefațat meciul cu FCU Craiova, programat vineri, de la 20:30, in etapa a patra a play-out-ului Ligii 1. Inaintea meciului direct, Dinamo ocupa locul 13, cu 9 puncte, in timp ce FCU Craiova e pe 11, cu 22 de puncte. Uhrin l-a identificat pe Andrea Compagno…

- Azi incepe etapa a 3-a din play-off-ul Ligii 2. De la 16:30 se intalnesc ultimele doua clasate din play-off. primește vizita Unirii Slobozia. De la 19:00 are loc derby-ul etapei: Petrolul – FC Hermannstadt. Play-off Liga 2, programul etapei a 3-a, clasamentul și televizarile Miercuri, 6 aprilie ora…