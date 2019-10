Stiri pe aceeasi tema

- Astazi incepe decopertarea gazonului de pe „Oblemenco“. Primaria Craiova a anuntat, astazi, ca de la ora 12.00 va incepe decopertarea actualei suprafete de joc de la stadionul „Ion Oblemenco“. Actiunea va fi realizata de constructorul care a realizat stadionul, firma CON-A Sibiu, dar o contributie financiara…

- Formația FC Viitorul a plecat cu mana goala de la Craiova, dupa ce Universitatea s-a impus cu 3-1 pe „Ion Oblemenco“. Reprezentanții gruparii lui Gica Hagi nu au fost deloc fericiți de cele petrecute in Banie. Antrenorul secund Catalin Anghel a afirmat la conferința de presa ca rezultatul este injust…

- Azi, de la 16:30, incep 16-imile Cupei Romaniei. Toate cele 7 partide care se disputa azi vor fi liveSCORE pe GSP.RO. Cele mai tari partide al zilei vor fi UTA Arad - Dinamo și U Craiova 1948 - U Cluj, partida care va reprezenta debutul echipei lui Adrian Mititelu pe „Ion Oblemenco”. Un alt duel interesant…

- Craiova - FCSB este, de departe meciul etapei a 9-a din Liga 1, iar apetenta fanilor olteni pentru fotbal s-a probat si cu acest prilej. Chiar daca au ramas mai bine de patru zile pana la ora partidei, conform oficialilor craioveni, toate biletele puse in vanzare pentru partida s-au epuizat, anunța…

- Victor Pițurca (63 de ani), noul manager al Craiovei, a bifat 4 victorii din 4 posibile cand a debutat pe banca unei echipe de Liga 1 pe teren propriu, trei cu Steaua, una cu oltenii. Craiova - FCSB se joaca duminica, 15 septembrie, de la ora 21:00, pe Stadionul „Ion Oblemenco” din Banie. Din 2014,…

- Victor Pițurca e noul manager general al Craiovei, o mutare spectaculoasa oficializata astazi de olteni. Contractul pe 3 ani intra in vigoare de la 1 septembrie. Așadar, ar urma sa debuteze intr-un duel-șoc, cu FCSB, pe „Ion Oblemenco”, programat pe 14 septembrie. Fostul selecționer are ocazia sa-și…

- Intr-o perioada in care FCSB se confrunta cu o situatie tragicomica, iar Dinamo ocupa ultimul loc in Liga I, CS U Craiova a reusit o mutare care poate schimba radical acest sezon pentru gruparea din Banie.

- Autoritațile buzoiene anunța ca, in paralel cu acțiunile pentru punerea in funcțiune a noului sistem de furnizare a caldurii și apei calde in sistem centralizat, incepe montarea de centrale termice in instituțiile de invațamant. A fost deja semnat contractul cu firma care se va ocupa de acest aspect.…