CS Universitatea Craiova, aflata la primul meci de la revenirea tehnicianului Corneliu Papura, a remizat in deplasarea de la FC Botosani, scor 0-0, in runda cu numarul 11 din Liga 1. In cazul unei victorii luni cu Gaz Metan, FCSB se va desprinde in fruntea clasamentului la doua puncte de Craiova. Aflati amanunte de pe gsp.ro.