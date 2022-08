CS Universitatea Craiova a anuntat, marti, intr-un comunicat, rezilierea contractului cu antrenorul Laszlo Balint dupa mai putin de doua luni de la instalare. „Multumim, Laszlo Balint! Universitatea Craiova si domnul Laszlo Balint au pus punct colaborarii. Revenim cu noutati in jurul orei 17:00. Forza Stiinta! Si nu uitati ca joi, in #VulcanulDePeOblemenco, fortam calificarea, in premiera de la revenirea Stiintei, in Play-Off-ul UEFA Europa Conference League„, se precizeaza in comunicatul publicat pe pagina oficiala de Facebook a gruparii. Mirel Radoi are cele mai mari șanse sa-l inlocuiasca pe…