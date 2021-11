CS Universitatea Craiova – FCSB 2-3. Cordea a marcat golul victoriei, în prelungiri (Video) FCSB a invins, duminica seara, in deplasare, cu scorul de 3-2 echipa CS Universitatea Craiova, intr-un meci din etapa a 17-a a Ligii 1. Gazdele au inceput tare, iar in primul minut de joc Dan Nistor a creat prima ocazie de gol, dar a alunecat in momentul șutului. In minutul 12, Iulian Cristea a cazut peste Koljic in interiorul careului, iar arbitrul central al partidei a dictat penalty pentru CSU Craiova. Andrei Ivan a trannsformat de la punctul cu var. FCSB a egalat cinci minute mai tarziu, prin Dumiter. Vicecampioana a trecut in avantaj pe tabela re marcaj, in minutul 39. Florin Tanase a centrat,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

