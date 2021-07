Stiri pe aceeasi tema

- '7 Gol FCSB! Moruțan înscrie cu o execuție superba de la mare distanța. Plonjonul lui Pigliacelli a fost inutil.Meciul a început.FCSB și CSU Craiova, echipe care s-au aflat în lupta pentru titlul de campioana a României în ultimele sezoane, se dueleaza…

- FC Voluntari joaca azi acasa cu FC Botoșani, de la ora 18:30. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Digi Sport 1, Look Sport și Telekom Sport 1. Programul și rezultatele etapei #2 din Liga 1 FC Voluntari - FC Botoșani, liveTEXT de la 18:30 Click AICI pentru live+statistici! FC Voluntari - FC Botoșani,…

- CS Universitatea Craiova joaca acasa cu Academica Clinceni, de la 18:30. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport+. Programul complet din play-off CS Universitatea Craiova - Clinceni, liveTEXT de la 18:30 Click AICI pentru live+statistici! CS Universitatea…

- Craiova joaca acasa cu FC Botoșani, de la ora 19:00. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Look Sport+ și Telekom Sport 1. Programul complet din play-off CRAIOVA - BOTOȘANI, liveTEXT de la 19:00 Click AICI pentru live+statistici! CRAIOVA - BOTOȘANI, echipele probabile: CRAIOVA: 13.…

- Astra Giurgiu și UTA Arad se intalnesc miercuri, de la ora 12:00, in etapa cu numarul 6 a play-out-ului Ligii 1. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Sport+. Programul etapei cu numarul 6 din play-out Astra Giurgiu - UTA Arad,…

- Poli Iași și Dinamo se intalnesc miercuri, de la ora 16:30, in etapa cu numarul 6 a play-out-ului Ligii 1. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Sport+. Programul etapei cu numarul 6 din play-out Poli Iași - Dinamo, liveTEXT…

- Revenita în lupta pentru titlu dupa ce le-a învins pe CFR Cluj și FCSB în ultimele doua etape, CSU Craiova a pierdut surprinzator, duminica, în deplasare, scor 1-0, împotriva echipei Academica Clinceni.În minutul 54, Marius Constantin a deviat în propria…