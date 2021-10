CS Universitatea Craiova – Academica Clinceni 5-0. Oltenii făcură spectacol în epilogul etapei a 12-a a Ligii 1 (Video) CS Universitatea Craiova a invins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 5-0, “lanterna roșie”, Academica Clinceni, in ultimul meci al etapei a 12-a a Ligii I. Oltenii dadura primul gol al partidei in minutul 11. Ivan a intors in careu, pentru Markovic, dar mingea a ajuns in cele din urma la Nistor, iar mijlocașul a inscris cu un șut de la marginarea careului de 16 metri. Trei minute mai tarziu, Gustavo primește o minge in careu, portarul l-a faultat pe brazilian, dar mingea a sarit la Markovic, iar jucatorul nascut la Belgrad a marcat pentru 2-0. In minutul 23, scorul s-a facut 3-0. Markovic i-a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

