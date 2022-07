CS Universitatea Craiova a ratat victoria cu Sepsi Sf. Gheorghe, deși oltenii au condus cu 2-0 (Video) CS Universitatea Craiova și Sepsi Sf. Gheorghe au remizat, vineri seara, pe arena Ion Oblemenco, scor 2-2, Sepsi, in prima etapa a Superligii. Oltenii au condus cu 2-0, prin golurile marcate de Gustavo ’29, ’59. Echipa antrenata de Bergodi a redus din diferența prin Damascan ’73, iar Paun a marcat golul egalizator cu trei minute inainte de final. In minutul 89, de la gazde a fost eliminat Mateiu, pentru un fault asupra lui Paun, dupa consultarea VAR. Au evoluat echipele: CS Universitatea Craiova: Pigliacelli – Capatina (Martic ’84), Papp, Screciu, Vatajelu – Al. Cretu, Mateiu – Roguljic (Gustavo… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

