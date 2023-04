Stiri pe aceeasi tema

- Viorel Moldovan, fost atacant al Rapidului, a vorbit despre infrangerea echipei din Giulești cu Universitatea Craiova, scor 1-3, in etapa #4 din play-off-ul SuperLigii. Fostul internațional a venit cu o teorie-șoc, in direct la „Fotbal Show”, emisiune reaalizata in parteneriat de Gazeta Sporturilor…

- CS Universitatea Craiova a invins Rapidul, scor 3-1, in runda cu numarul 4 a play-off-ului SuperLigii. Galeria giuleștenilor i-a cerut demisia lui Adrian Mutu (44 de ani) la final. Rapid a ramas singura formație fara victorie in play-off. Obiectivul, un loc de cupa europeana, a fost in mare masura…

- O infrangere in fața Farului, la București, in a doua zi de Paște, ar lasa echipa lui Gigi Becali doar cu șanse teoretice la titlu. Casele de pariuri dau FCSB ca favorita in derby-ul de titlu cu Farul Constanța. O victorie a roș-albaștrilor are cota 2. O victorie a Farului ar putea face fericiți mulți…

- Dupa Sepsi – Rapid 2-0, Dan Alexa a analizat situația de echipa alb-vișinie și a gasit una dintre problemele principale al formației antrenate de Adrian Mutu. Fost jucator și antrenor in Giulești, Dan Alexa spune ca transferurile realizate in acest sezon de Rapid nu au dat randamentul așteptat, cel…

- Daniel Niculae, președintele Rapidului, anunța ca Jayson Papeau poate fi pe banca de rezerve sambata, cu Chindia, și ca Ongenda va debuta in play-off pentru giuleșteni. Faultat dur de Antoni Ivanov de la Botoșani, Jayson Papeau, care a ajuns unul dintre jucatorii favoriți ai tribunelor din Giulești,…

- Rapid, ocupanta poziției a treia in clasamentul Superligii, a anunțat 7 transferuri la echipa U17 a clubului, pregatita de Octavian Chihaia (41 de ani). „7 jucatori noi pentru viitorul Rapidului. Rapid a adus in aceasta iarna șapte jucatori de mare perspectiva, aceștia urmand a evolua, pentru inceput,…

- In cazul unei victorii cu FC Voluntari, FCSB va urca pe podium, in locul Rapidului. Astazi si luni, 13 ianuarie, sunt programate ultimele patru meciuri ale etapei a 25 a a Superligii. Astazi, sunt angrenate doua echipe care se lupta la varful clasamentului. Dupa ce doua echipe de pe podium, Rapid Bucuresti…

- Vineri, 10 februarie, s-au disputat primele partide din etapa cu numarul 25 a Superligii de fotbal: Universitatea Cluj-CS Mioveni 2-2 și Rapid București-FC Universitatea Craiova 1948 1-2. Runda continua, sambata, 11 februarie, cu partidele UTA Arad-FC Botoșani (ora 14.30) și derby-ul dintre CS Universitatea…