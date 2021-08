Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova s-a impus clar, scor 3-0, in partida sustinuta luni seara, pe teren propriu, in fata formatiei FC Voluntari. Intalnirea a contat pentru etapa a 4-a din Liga 1. La finalul intalnirii, cei trei marcatori ai Stiintei , Gustavo, Cimpanu si Markovic, s-au aratat incantati de joc si…

- Arbitrul Iulian Calin a fost delegat la centru la meciul CS Universitatea Craiova - FC Voluntari, programat, luni, de la ora 21.30, in etapa a IV-a a Ligii I, potrivit news.ro. El va ajutat de asistentii Radu Ghinguleac si Sebastian Gheorghe, precum si de rezerva Sorin Costreie. Observatori…

- La cateva minute dupa fluierul final al meciului cu Laci, din Conference League , Marcel Popescu, managerul Stiintei, a avut o intervenție televizata. Acesta nu și-a menajat jucatorii și a ținut sa le bata obrazul pentru lipsa de atitudine aratata in meciul tur. „Este o dezamagire, pentru ca atitudinea…

- Universitatea Craiova a caștigat Supercupa Romaniei la fotbal dupa ce a invins formația CFR Cluj, la penalty. Meciul a adus fața in fața campioana Ligii I, CFR Cluj, și caștigatoarea Cupei Romaniei, Universitatea Craiova. Oltenii au caștigat trofeul la capatul unui meci care a avut nevoie de lovituri…

- Formatia FCSB a invins, vineri, cu scorul de 5-1, echipa AS FC Buzau, intr-un meci amical disputat cu spectatori. Golurile echipei FCSB au fost marcate de Razvan Oaida (4'), Alexandru Musi (68'), Stipe Vucur (71'), Cristian Dumitru (74') si Ionut Vina (87'). Unicul gol al buzoienilor…

- Jucatorii Universitații și-au reluat pregatirile in Lunca Jiului, iar noutațile sunt Markovici, Gustavo, reveniți dupa imprumuturi, Alex Marieș și Denis Rusu. Joi au programata vizita medicala, iar in aceeași zi pleaca in cantonament in Austria, unde iși vor masura forțele, printre altele, cu SV Horn…

- FC Voluntari va evolua si in editia viitoare a Ligii I la fotbal, dupa ce a trecut, pe teren propriu, intr-o maniera categorica, scor 4-0 (2-0), de Dunarea Calarasi, intr-o partida contand mansa secunda a barajului pentru mentinere/promovare in Liga I. Golurile au fost marcate de Lukas Droppa (min.…

- Academica Clinceni a invins-o pe Sepsi OSK Sfantu Gheorghe cu scorul de 2-1 (1-1), joi seara, pe teren propriu, la Calarasi, intr-un meci din etapa a noua, penultima, a fazei play-off a Ligii I de fotbal. In urma acestui rezultat, Universitatea Craiova este sigura ca va terminat pe locul al treilea…