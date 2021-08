CS U Craiova – FC Botoșani 1-2 | Prima înfrângere din era Reghecampf (Video) CS U Craiova a fost invinsa, pe teren propriu, de FC Botoșani, scor 1-2, duminica, intr-un meci din cadrul etapei a 3-a a Ligii I. Echipa antrenata de Laurențiu Reghecampf a deschis scorul in minutul 40. Gustavo a primit o minge de la Mateiu, iar brazilianul a inscris cu un șut din interiorul careului. FC Botoșani a restabilit egalitatea in minutul 49. Edjouma i-a pasat lui Ongenda, iar acesta a inscris cu ușurința. Opt minute mai tarziu, formația moldava a stabilit scorul final. Enriko Papa a marcat golul inceputului din sezon. Albanezul a reușit un gol din foarfeca. In urma acestui rezultat,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

