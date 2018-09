Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo a pierdut pe terenul Craiovei, 0-3, și are o statistica infricoșatoare dupa primele 7 etape ale noului sezon: un singur punct in 4 meciuri jucate pe teren strain și cel puțin 3 goluri incasate in fiecare meci! Dupa 3-3 cu FCSB, 2-3 la Mediaș și 1-3 la Craiova, "cainii" lui Bratu și-au mai dovedit…

- CS U Craiova și Dinamo se infrunta acum, in cel mai tare meci al rundei a 7-a din Liga 1. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look TV. U Craiova a deschis scorul in confruntarea cu Dinamo in prelungirile primei reprize, grație nou-venitului Elvir Koljic.…

- Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Devis Mangia, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca Dinamo este o formatie care nu abandoneaza niciodata si lupta pentru a reveni in joc pana la ultimul fluier al arbitrului, dar a precizat ca si jucatorii sai au calitatile lor si se…

- U Cluj s-a impus pe teren propriu, 3-0 cu Energeticianul. "Dubla" lui Gavra și Giurgiu au adus victoria "șepcilor roșii" intr-un meci care s-a jucat in condiții penibile, pe un gazon distrus de festivalul Untold Avem stadioane, nu și terenuri! Dupa Arena Naționala (București), "Ion Oblemenco" (Craiova),…

- Intr-o interventie la emisiunea ProSport LIVE, fostul mijlocas al nationalei si fostul campion al Romaniei ca antrenor al Otelului Galati, Dorinel Munteanu, a comentat meciul pierdut de cei de la U Craiova pe terenul celor de la RedBull Leizpig, scor 3-1. ”Neamtul” spune ca oltenii...

- LEIPZIG - U CRAIOVA 3-1 // Devis Mangia (44 de ani), antrenorul Craiovei, a facut o adevarata criza de nervi cand a fost intrebat de ce a fost dominat la toate capitolele de Leipzig, dar e increzator pentru retur. Vezi AICI FOTO de la meci! Daca trece de Leipzig, U Craiova va evolua cu invingatoarea…

- U Craiova a fost de nerecunoscut in meciul cu Sepsi, pe care l-a pierdut cu 0-1. Oltenii au doar un punct dupa primele doua etape, iar echipa e departe de jocul din sezonul trecut. Cornel Dinu, fostul mare jucator al celor de la Dinamo, a remarcat pierderile importante suferite de olteni in vara, Screciu,…

- Edi Iordanescu, antrenorul celor de la CFR Cluj, a obținut primul trofeu din cariera de tehnician dupa victoria din Supercupa Romaniei, scor 1-0, contra Craiovei. "Am facut un joc important. Aveam nevoie cu toții. Asta ne da curaj ca suntem pe drumul cel bun. Era important pentru club, pentru suporteri,…