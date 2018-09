Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru David, președintele lui Dinamo, a oferit ultimele detalii despre situația capitanului Dan Nistor (30 de ani). "Am avut discuții zilele precedente. Astazi a fost o intalnire decisiva. Pretențiile lui Dan Nistor nu sunt exagerate, nu sunt peste ceea ce poate face Dinamo. Noi le-am ințeles, iar…

- Capitanul lui Dinamo, Dan Nistor, a anuntat dupa meciul cu Hermannstadt din etapa a 6-a a Ligii 1 Betano, ca va avea o intrevedere cu patronul Ionut Negoita si apoi va lua o decizie in privinta viitorului sau la clubul alb - rosu.

- Gigi Becali a detonat bomba in fotbalul romanesc! Dupa ce a anuntat ca ii doreste la FCSB pe capitanii echipelor Dinamo si CS U Craiova, Dan Nistor si Alexandru Mitrita, latifundiarul din Pipera a afirmat ca il vrea sub comanda lui Nicolae Dica si pe Ianis Hagi.

- Dorit cu insistența de FCSB, Dan Nistor (30 de ani) a facut iureș astazi la club, informeaza sursele GSP.ro. Mai intai, de dimineața, mijlocașul ar fi ezitat sa mai iasa la antrenament, fiind cu greu convins sa renunțe la idee. ...

- Gigi Becali il vrea și pe Mitrița: ”Daca il da Rotaru cu trei milioane, il iau!”. L-a mai avut in curte, dar nu l-a pastrat. Gigi Becali mai viseaza la doua transferuri de marca: Dan Nistor, de la Dinamo , dar și Alex Mitrița, de la CS U Craiova. Pe ultimul l-a mai avut in curte, in 2013. Atunci, a…

- Gigi Becali il vrea la FCSB pe Dan Nistor de la Dinamo: ”Pana miercuri e valabila oferta”. Reacția fotbalistului. Gigi Becali il vrea la FCSB pe Dan Nistor, mijlocașul rivalei de la Dinamo. Patronul ”din umbra” de la FCSB a marturisiot ca deja a discutat acest subiect cu omologul sau de la Dinamo, Ionuț…

- Andrei Cristea, varful de 34 de ani al celor de la Poli Iași, este cel mai curtat fotbalist din Liga 1 in acest moment. Tibor Selymes, directorul sportiv al ieșenilor, a inchis subiectul plecarii lui Andrei Cristea: "A venit si oferta de la Craiova, inaintea celei de la Steaua. Andrei Cristea a semnat…

- FCSB - DINAMO 3-3 // Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, a fost prezent in tribune la derby-ul dintre FCSB și Dinamo, incheiat 3-3. Dupa meci, acesta nu s-a aratat deloc impresionat de nivelul celor doua rivale: "Fotbalul romanesc e in regres total", a fost concluzia dramatica a lui Dragomir.…