Alexandru Mitrița, 23 de ani, a umilit-o pe Dinamo, reușind o "dubla" in victoria categorica, scor 3-0. "Am jucat foarte bine. E o bucurie imensa sa caștigam cu 3-0 in fața lui Dinamo. Am dominat, am inscris de foarte multe goluri. Sper sa jucam la fel și dupa pauza de la naționala. Sunt foarte bucuros ca am inscris de doua ori și ca am invins-o pe Dinamo. Am fost echipa mai buna, am avut curaj, am avut inițiativa. ...