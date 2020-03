Stiri pe aceeasi tema

- Echipa feminina de baschet Phoenix Stiinta Constanta a sustinut in aceasta seara meciul din deplasare cu ACS KSE Tg. Secuiesc, clasata pe prima pozitie in Grupa B a Ligii Nationale. Victoria le a apartinut formatiei gazda, cu 76 67.ACS KSE Tg. Secuiesc a condus si la pauza, scor 42 22, iar pe sferturi…

- Etapa a 15-a a Ligii Nationale de baschet feminin, Grupa B, a programat sambata seara, in Sala Sporturilor din Constanta, partida dintre echipele CS Phoenix-Stiinta Constanta si BC Sirius Tg. Mureș. Intalnirea s-a incheiat cu victoria gazdelor, scor 67-57, la pauza 37-27.Scorul pe sferturi in meciul…

- Echipa feminina de baschet Phoenix Stiinta Constanta a avut meci astazi, in propriul fief, cu BC Sirius Tg. Mures, in etapa a 15 a a Ligii Nationale, grupa B. Confruntarea le a revenit gazdelor, scor 65 57. Phoenix Stiinta a condus si la pauza, cu 37 27, iar pe sferturi scorul in disputa Constanta Tg.…

- Echipa feminina de baschet Phoenix Stiinta Constanta a castigat meciul din etapa a 14 a a Ligii Nationale, grupa B, in care a intalnit pe teren propriu Rapid Bucuresti.Gazdele s au impus cu 74 66, dupa ce au condus si la pauza, cu 37 29. Pe sferturi, scorul in meciul Phoenix Stiinta Rapid a fost 14…

- Echipa feminina de baschet Phoenix Stiinta Constanta a disputat meciul din deplasare cu Agronomia Bucuresti, contand pentru grupa B a Ligii Nationale. Victoria le a apartinut gazdelor, scor 71 66, pe sferturi 21 14, 20 17, 12 19 si 18 16. Pentru echipa de pe litoral au marcat Lauren Brozoski 28p, Andreea…

- Formatia feminina de baschet Phoenix Stiinta Constanta a sustinut astazi meciul din etapa a zecea a Ligii Nationale, Grupa B, intalnind pe teren propriu CSU Rookies Oradea.Victoria le a apartinut gazdelor, care s au impus la diferenta mare, 89 39, la pauza 55 17.Pe sferturi, scorul a fost 24 4, 31 13,…

- Echipa feminina de baschet Phoenix Stiinta Constanta a sustinut astazi ultimul meci oficial al anului, partida din deplasare cu CSM Targoviste, din etapa a 13 a a Ligii Nationale, grupa Est. Victoria le a apartinut gazdelor, cu 74 64, dupa ce formatia de pe litoral a condus la pauza cu 30 23. Scorul…

- Echipa feminina de baschet CS Phoenix-Știința Constanta a castigat, sambata, in deplasare, partida cu Rapid Bucuresti, din etapa a 10-a a Ligii Nationale, Grupa Est. Jucatoarele constantene s-au impus cu scorul de 77-66, la pauza mare tabela indicand 38-27. Punctele formatiei constanțene au fost inscrise…