- Echipa CS Phoenix-Stiinta Constanta a obtinut o victorie entuziasmanta, pe teren propriu, in fata Olimpiei Brasov. In urma acestui succes, fetele antrenate de Carmin Popa si Ramona Coroama si-au refacut moralul. Sefii clubului de la malul marii au anuntat si o reconstructie a formatiei, alegand sa foloseasca…

- Echipa feminina de baschet CS Phoenix-Stiinta Constanta continua sa se antreneze la Sala Sporturilor, dar si la Sala „Tomis” din strada Flamanda, in vederea urmatoarelor meciuri din Liga Nationala. Fetele antrenate de Carmin Popa si Ramona Coroama vor juca, joi, 21 noiembrie, in deplasare, cu CSTBv…

- Echipa feminina de baschet CS Phoenix-Stiinta Constanta a jucat, sambata seara, la Sala Sporturilor, in compania CSM-ului Targoviste. Fetele antrenate de Carmin Popa si Ramona Coroama au fost invinse cu scorul de 55-76, dupa ce, la pauza, tabela arata 24-42. Oaspetele au aratat un baschet bun si au…

- Echipa feminina de baschet CS Phoenix-Stiinta Constanta se pregateste sa sustina un nou meci important in Grupa Est a Ligii Nationale. Formatia de la malul marii va da piept, sambata, de la ora 17.00, cu CS Municipal Targoviste, intr-o partida care se va disputa la Sala Sporturilor din Constanta. Echipa…

- Echipa feminina de baschet CS Phoenix-Stiinta Constanta a fost eliminata dramatic din Cupa Romaniei. Fetele antrenate de Carmin Popa si Ramona Coroama au intalnit, miercuri seara, in deplasare, formatia ACS KSE Targu Secuiesc, in mansa a doua a primului tur din Cupa Romaniei. In prima partida, constantencele…

- Echipa feminina de baschet CS Phoenix-Stiinta Constanta a inregistrat, duminica seara, cel de-al doilea succes in Liga Nationala. Fetele antrenate de Carmin Popa si Ramona Coroama au jucat in deplasare, pe terenul celor de la CS Agronomia Bucuresti. Phoenix Știința a inceput partida cu Andreea Beldian,…

- Echipa feminina de baschet CS Phoenix-Stiinta Constanta a inceput cu dreptul aventura din Cupa Romaniei. Jucatoarele antrenate de Carmin Popa si Ramona Coroama au primit, la Sala Sporturilor, vizita celor de la ACS KSE Tg. Secuiesc. Formatia de la malul marii a prestat un joc consistent, chiar daca…

- Echipa feminina de baschet CS Phoenix Stiinta Constanta a obtinut, sambata, prima victorie din actualul sezon. Jucatoarele antrenate de Carmin Popa si Ramona Coroama s-au impus, cu scorul de 80-44, in partida disputata, la Sala Sporturilor din Constanta, impotriva Rapidului Bucuresti. Punctele echipei…